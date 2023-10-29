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Сегодня, 01:00

Сначала Кудряшов, теперь Папин. Асбаров разнес еще одного топового боксера

Асбаров единогласным решением судей победил Папина
Отдел единоборств «СЭ»
Сослан Асбаров.
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Сослан сотворил еще одну сенсацию.

Вечером 28 октября в Москве состоялся боксерский турнир «Однажды в ринге», в главном событии которого Алексей Папин встретился с Сосланом Асбаровым. Поединок в первом тяжелом весе подразумевал формулу 10 раундов по три минуты.

Папин — действующий обязательный претендент на титул чемпиона мира по версии WBC и бывший чемпион по версии IBF International, но в данный момент боксер исключен из рейтингов. Прошлый поединок Папина состоялся ровно год назад, 29 октября 2022 года, когда Алексей во втором раунде нокаутировал боснийца Дамира Бельо. В данный момент Папин идет на серии из четырех побед нокаутом, а всего в его карьере 15 побед (лишь однажды дошел до решения) и одно поражение.

Сослан Асбаров — выходец из любительского бокса и YouTube-промоушенов. Асбаров провел 227 поединков в любителях, а в 2021 году начал выступать на голых кулаках в Hardcore FC, где нокаутом выиграл пять из пяти боев и стал чемпионом. Вскоре Сослан начал профессиональную карьеру в боксе. Сейчас его рекорд 4-0, а уже во втором поединке Асбаров одолел экс-чемпиона WBA International Дмитрия Кудряшова решением судей. После еще двух побед над американцами Джоэлем Шоджгрином и Брендоном Глэнтоном Асбарову организовали поединок против Папина, где многие ждали от него еще один апсет.

Спортсмены начали осторожно, Асбаров держал дистанцию, а Папин занял центр ринга. Во втором раунде случился первый по-настоящему опасный момент: Сослан отправил соперника в нокдаун левым оверхендом. Папин без проблем встал и продолжил, но дагестанский боксер двигался быстрее, его джеб часто долетал до головы соперника.

Асбаров работал в таком стиле весь поединок. Он здорово контратаковал Папина, который не создал ничего опасного. Сам Алексей при этом довольно часто пропускал от соперника слева. Из 10 раундов Папин забрал, вероятно, два или три. Мнения судей в этом разошлись, но в одном они были единодушны: Сослан Асбаров поединок забрал. На карточках судей получилось 96-93, 99-90, 98-91, то есть один из представителей комиссии отдал Асбарову девять раундов из десяти.

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Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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