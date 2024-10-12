Российский чемпион оставил кучу впечатлений у каждого.

12 октября в Эр-Рияде состоится поединок между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом — боксеры оспорят звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. В преддверии боя мы поговорили с людьми, которым доводилось взаимодействовать с Бетербиевым, и они рассказали много интересного.

Друг Бивола Сергей Кузьмин не раз спарринговал с Бетербиевым. Тяжеловес остался впечатлен силой Артура — обозначить явного фаворита в этом поединке он не может. Алексей Егоров тоже сталкивался с Бетербиевым в сборной России и хорошо запомнил, как жестко он работал в спаррингах. Американец Брэндон Глэнтон не раз бывал в лагере Бетербиева — боксер признался, что вырос благодаря Артуру.

Приглашали спарринговать с Артуром и Сержа Мишеля — кулачного бойца с бэкграундом в любительском боксе и выступлением на Олимпиаде-2016 в составе сборной Германии. Боец сравнил удар Бетербиева с копьем и рассказал, сколько ему платили за спарринги. Русско-канадский боец ММА Йони Щербатов подружился с Бетербиевым на старте карьеры Артура в профи и даже несколько раз переводил для россиянина указания тренеров в углу. А Василий Войцеховский помогал готовиться Бетербиеву к Биволу — при этом раньше он был спарринг-партнером Дмитрия в лагере к Умару Саламову.

Кузьмин: «Бетербиев недооценен. Это не распиаренная конфетка Канело»

— Будучи в сборной, мы вместе ездили на чемпионат мира. У меня там был период, когда 10 дней нужно было просто тренироваться — ждал своего первого боя. И у Артура тоже был перерыв, он тогда туда поехал в 91 килограмм. И, соответственно, мы вдвоем тренировались и на закрытой базе жили. Не было у нас там спарринг-партнеров, мы договаривались о том, чтобы вместе поработать. Можно сказать, что мы и так легко работали, но все равно, вы сами понимаете, чемпионат мира, все закрыто — спортсмен все равно старается на 100 процентов работать. И я насколько ощутил, я много уже в боксе, дрался с чемпионами разного калибра: и Энтони Джошуа, Роберто Камарелле, олимпийский чемпион, еще много-много я могу перечислять... Но у него [Бетербиева] реально для тяжа очень сильный удар. В супертяжах бьют сильно, но для тяжа у него очень острый [удар]. Но и Дмитрий тоже не подарок, потому что у него реально острые удары за счет передвижения ног, то есть удары с ног он бьет все, они тоже очень небезопасные и могут нанести урон.

— Бывало такое, что вы его уронили или он вас потрясал?

— Да нет, такого никогда не было, конечно, потому что я из другой весовой категории, он уважаемый человек. Но я присутствовал на тренировках в сборной, когда он просто... вот мы работаем вольно, и он вырубал людей, реально просто вырубал наглухо. Поэтому Артур — не шутки, и Дмитрий это понимает и осознает. Просто многие недооценивают его возможности, его силу, его навыки. В конечном итоге его IQ не хуже, я скажу. Пускай есть определенный момент, но он уже сложившийся боксер, который все умеет — от школы бокса до каких-нибудь кривых ударов.

— А когда Артур наглухо людей вырубал, как тренеры к этому относились?

— Ну, безусловно, в сборной, конечно, это драма такая получалась, и не всем приятно это видеть, но это были реалии нашей жизни. Рабочий момент. Все вот так плечами пожали и сказали: рабочий момент.

— Если судить по тем спаррингам в сборной России, по вашим спаррингам, когда вы на базе работали, можно сказать, что Артур даже в спаррингах нацелен всегда на нокаут?

— Знаете, я много встречался с ребятами с Кавказа — реально есть такие, которых переклинивает, они идут в рубку такую драться. Ну тяжело им переключиться вот с этой рубки. У Артура есть такой клин, начинает рубиться. Но в последних боях он стал чисто брать опытом. То есть у него мощь, сила и опыт, и он в объединении всех этих плюсов стал так выигрывать. Даже взять ряд чемпионов, у которых он забрал пояса, они вообще ничего не смогли продемонстрировать.

— А можно ли представить, что бой вообще пройдет не по тем сценариям, которые эксперты рисуют? Обычно говорят, что либо Бивол по очкам переиграет, либо Бетербиев нокаутирует — может ли быть такое, что, например, Бетербиев по очкам выиграет?

— Это высокоинтеллектуальный бой. Что у того, что у другого навыков достаточно для того, чтобы выигрывать. Но все будет зависеть от технико-тактического исполнения. То есть кто свою линию прогнет... Допустим, Дмитрий будет гнуть свою линию, держать его на дистанции, острыми джебами сбивать его атаки и наказывать, тогда пойдет по его сценарию. Если же Артур найдет [способ] перекрыть этот джеб и рвать дистанцию, что у него неплохо получалось — даже вспомним из боев с Александром Усиком, когда там вроде бы тоже человек не подарок, но носится как угорелый, и ему было реально тяжело. Но тут много проблем: Артура IQ, что он мощный, что он такой мастеровитый. Можно сказать, что недооценен он чуть-чуть.

Дмитрию на самом деле много накидывают за Канело. Ну, Канело — это распиаренная конфетка, которая была в американском проекте, в профессиональной индустрии американского спорта. Но я скажу, что Артур — это не Канело, не последние два-три [соперника], не те, с кем Дмитрий боксировал. Он реально другой. Я думаю, что команда Бивола и тренер Бивола подготовили что-то интересное, чтобы удивить нас и чтобы выиграть в любом случае этот бой. Поэтому победы как таковой явной не могу отметить ни у того, ни у другого. Это может пройти всю дистанцию, 12 раундов, а может все закончиться в первой половине боя до шестого раунда.

Егоров: «Бетербиев — человек безжалостный. В спаррингах никогда не жалеет»

— По поводу Бетербиева все говорят одно и то же, что с ним стоять очень сложно, потому что парень бьет сильно.

— Я тогда только попал в сборную, после 2009 года. Я стал победителем первенства Европы среди молодежи и автоматически в обойму попал. И первые несколько лет мне было тяжело, потому что Артур — он человек безжалостный, так скажем. Ну, в работе. Именно в работе человек такой, что он никогда не жалеет, не смотрит ни на что, бьет и если может добить, он добьет. Ну, такой человек. И с ним было сложно. В первое время я притирался.

— Артур вкладывается в каждый удар?

— Нет, не в каждый удар. Он очень хитрый, бьет очень непредсказуемо, может и жестко, и легко ударить. В целом каждое соприкасание ощутимо. Природа одарила его сильным ударом.

— А каково спарринговать с Биволом?

— Мы несколько раз спарринговались. Быстрый, трудно поймать его, трудно подобраться. По-своему непростой, очень чувствительный. Ломает планы твои. И прямо ломает, хорошо ломает.

Глэнтон: «Бетербиев — причина моего успеха как боксера»

— Что ты мог бы рассказать о спаррингах с Артуром Бетербьевым? Я знаю, вы с ним спарринговали.

— Это боксер с тяжелейшим ударом. Я клянусь, этот парень бьет безумно тяжело. Но мне было приятно разделить с ним ринг. Артур Бетербиев ударил по моему бедру с такой силой, что боль в ступне не проходила неделю.

— Сколько раундов спаррингов ты провел с ним?

— Мы спарринговали целый месяц. Была хорошая работа, он жесткий, он вывел меня на новый уровень. Артур Бетербиев — причина моего успеха как боксера, он показал мне правильные вещи. Он показал мне, как развивать силовые удары, как генерировать их, жестко тренироваться. От таких ударов соперники сдаются, потому что они причиняют им боль.

— А что стало твоим ответом на его силовые удары и агрессивный стиль? Ведь ты тоже агрессивный.

— Гасил огонь огнем. Конечно, я немного больше него, и это мне помогло. Но я пропустил много ударов. Он преподал мне тяжелые уроки, но это привело к прогрессу. Я научился многому. Так что... эй, Бетербиев, если я тебе снова нужен, я здесь!

Баварский Снайпер: «Чувствовал жесткость Артура даже в клинчах»

— Как я понял, тебя приглашал в Монреаль Артур Бетербиев. Как это происходило?

— Его тренер Марк Рэмзи мне просто написал в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской на территории РФ. - Прим. «СЭ»). Говорит, что следили за мной, что я довольно успешный любительский боксер, был на Олимпиаде и так далее. И он говорит, что нужны такие парни, которые не приедут, один спарринг сделают и сразу уезжают. Не ошибся он во мне: я был три с половиной недели, то есть весь лагерь. На сколько меня пригласили, столько я и был там.

— Каково было спарринговать с ним?

— Тяжело, тяжело, да. Очень жесткий парень Артур, там, конечно, надо где-то уходить, где-то убегать. То есть на ножках все красиво, конечно, но он очень жесткий. С ним даже вот в клинче стоишь и чувствуешь вот эту острость его. Как камень, короче.

— В общем, не церемонится вообще и может даже зарубиться?

— Ну да, конечно-конечно. А что? Это спарринг, и перчатки в принципе большие. Конечно, он работал на полную, это был спарринг, подготовка его на бой. Это не партнерские отработки, это спарринг.

— С чем сравнил бы его удар?

— Блин, это хороший вопрос... Знаешь, они не брутальные, они вот острые именно. С копьем, с копьем, да.

— Дай свой прогноз на этот поединок.

— Я все понимаю, что Бивол по-любому в этом поединке лучший боксер по технике, но я говорю, что в этом поединке выиграет не бокс, а жесткость Артура. Поэтому я предпочтение отдаю Артуру.

— В России не принято платить за спарринги. А как в случае с Бетербиевым это выглядело?

— Конечно, я получал деньги за это. Неплохие деньги, хорошие. Я могу в принципе озвучить: 1000 евро я за неделю получил. Три с половиной недели был — три с половиной тысячи.

Щербатов: «Боролся с Артуром — он сильный, как робот»

— Ты не раз был в углу у Артура. Тебя туда как переводчика приглашали.

— Я думаю, я сделал два-три боя с ним. Я помогал, делал традукцию [перевод] для Марка Рамзи. Конечно, не знаю, могу ли я это сказать, но, блин, Артур — дисциплина, серьезный, он, блин, подготовку такую сделал перед дракой [боем]! Он концентрировался так, что даже дом мог бы упасть рядом с залом, и он [Артур] не сдвинулся бы. Я на него смотрел и всегда пример с него брал. Приходил раньше всех, уходил после всех.

— А насколько четко Артур действовал по гейм-плану? Бывало, что мог отклониться, понять во время боя, что лучше сделать по-своему?

— Он такой был умный! Когда он дрался, если он чувствовал, что это было бы правильно, он мог сам повернуть бой. Он такой, что называется, knowledgeable. Образованный. Он знал, что делал в ринге.

У него такие удары, он такой сильный... Я с ним боролся, мы с ним игрались вместе. У него тело как у робота. Я много боролся с чемпионами мира по борьбе — у него сила не как у всех. У него тело — thik, плотное. Брал за ногу, еле-еле держал ногу. У нас разный вес — я 54 кило, небольшой. Но когда я брал за ногу кого-то, я мог двигать соперников. Артур даже не борец, но он понимал борьбу. Я брал его за ногу — блин, еле-еле держал. Он так сильно бьет — пады тренер не мог держать, мешки просто ломались. У меня в моем зале надо было менять мешки. Он [силен] как 10 людей.

— Многие говорят, что Артур в спаррингах ронял даже тяжей. Ты такое когда-нибудь видел?

— Да. Я тебе говорю, кто угодно перед ним будет... он их всех ломал.

Войцеховский: «Удар Бетербиева в 10-унцовке — отвал башки»

— Мой менеджер, Эгис Климас, набрал меня и сказал, что команда Артура заинтересована в моих услугах. Говорит, давай делать срочную визу, я подготовил все документы. И вот пока я сам был в подготовке к своему прошедшему бою, я делал визу, и вот эти вот организационные процессы происходили.

— А всего сколько времени ты провел с ним?

— Чуть больше двух недель, по-моему. Почти три недели.

— На подкасте RCC, где ты присутствовал, встал вопрос, зачем Бетербиев позвал тебя в лагерь, если ты стилистически на Бивола не похож, но при этом с ним спарринговал. Как ты сейчас объясняешь это — после того, как уже все произошло?

— Честно сказать, я не знаю, по какой причине главный тренер Бетербиева пригласил меня на сборы — непосредственно он занимается селекцией и отбором кандидатов. Помимо меня в лагере был Крэйг Ричардс, который боксировал с Дмитрием Биволом 12 раундов. Стилистически он тоже на Диму не похож.

— Какую задачу тренеры Артура ставили тебе на спаррингах?

— Задача была боксировать. Я предложил, ну, не авантюру, а постараться копировать манеру ведения боя Димы Бивола. Были такие эпизоды, где мы это делали.

— И что из этого получалось?

— Вообще все остались довольны. Так и говорили, что все устраивает, то есть никаких нареканий, люди оценили.

— Ты сказал, что банка у Бетербиева очень крутая, и при этом среди твоих самых тяжело бьющих спарринг-партнеров ты называл Арута Аветисяна, Алексея Папина, Евгения Романова. Теперь можно сказать, что лидер поменялся?

— Я не могу так сказать, потому что, во-первых, это спарринг. Здесь шлема, здесь перчатки 16 унций. Все эти ребята, которых ты сейчас перечислил, в том числе и Артур, бьют, как говорится у нас на сленге, как конь копытом. У Артура есть свои фишки, коронные приемы в плане постановки кулака, в плане самого нанесения удара, места нанесения. То есть он бьет очень локально, он не бьет по площадям. И он бьет в определенные места, которые влекут за собой потерю не то что концентрации, но все живые люди и организм реагирует так, что при попадании тебя начинает немного потряхивать. Но, опять же, у меня не было таких моментов в спаррингах — никаких нокдаунов, нокаутов или еще чего-либо.

Размер перчаток очень важен. И я на себе ощутил, как он бьет в «шестнадцках», и я понял, что это будет отвал башки в прямом и переносном смысле, если это будут 10-унцовые перчатки. Поэтому дискомфорт, мягко говоря, присутствует при каждом его попадании. Я старался, конечно, не допускать этого и быть неудобным ему, но все равно ты ощущаешь мощь, багаж, опыт, который есть у человека на протяжении его 30-летней карьеры в боксе. Это сразу ощущается. Знаешь, заходишь с ним в ринг, и аура эта — она работает. Как с Майком Тайсоном люди выходили в ринг и уже до гонга проигрывали. То есть левел-ап именно психологический случился.