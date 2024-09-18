Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Профессиональный бокс. Статьи
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 13:15

Стало известно, за что в Польше задержали Усика: украинец устроил скандал в аэропорту

Стали известны причины задержания боксера Усика в аэропорту Кракова
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Александра Усика задержали в аэропорту Кракова
Александра Усика задержали в аэропорту Кракова.
Telegram Дзен
Жена боксера говорила, что в деле нет криминала.

Что случилось

Вечером во вторник, 17 сентября, в аэропорту Кракова был задержан украинский боксер, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик. В соцсетях появились видеозаписи, на которых спортсмен находится в сопровождении сотрудников полиции, на него надеты наручники.

Жена Усика в социальных сетях отреагировала оперативно: «Все нормально, все хорошо! Ничего криминального. Позже Александр все объяснит. Всем спокойной ночи», — написала Екатерина.

Позднее боксера отпустили, и он сам вышел в соцсети: «Дорогие друзья. Произошло недоразумение. Оно было быстро устранено. Спасибо всем, кто проявил беспокойство. Спасибо украинским дипломатам за эффективную поддержку. И уважение польской полиции за то, что она выполняет свои обязанности, не обращая внимания на рост, вес, размах рук и регалии».

Боксер Александр Усик
Александр Усик.
Фото AFP

Задержали из-за недопонимания

В медиа распространялись разные версии причин инцидента. Украинские СМИ сообщали, что возможная причина задержания Усика — нарушение правил дорожного движения. По их данным, боксер опаздывал и существенно превышал разрешенную скорость на люксовой машине.

Однако позднее в Польше рассказали, что произошло в реальности. Так, Усику и его спутнику по какой-то причине запретили лететь на самолете, боксер этого не понял и устроил скандал — по этой причине на него и надели наручники. При этом украинца не задерживали, а лишь проводили в другое помещение, чтобы самолет мог вылететь.

 
Александр Усик. Украинский боксер Александр Усик задержан в аэропорту Кракова — на него надели наручники

«Это было не задержание, а сопровождение в служебные помещения. Оба мужчины не были допущены на рейс авиаперевозчиком и потеряли статус пассажиров. Они не хотели покидать выход на посадку, несмотря на просьбы службы охраны аэропорта, поэтому позже те позвали нас, чтобы мы этим занялись.

Сопроводили их в служебные помещения, объяснили, почему они не летят, каковы процедуры в этом случае, позже пришел украинский консул, чтобы перевести наши слова. После того как мужчины получили наставления, они покинули помещение в соответствии с правилами — примерно через час. Оба довольно активно жестикулировали, потому что были недовольны тем, что не летят. Поэтому надевание наручников было полностью превентивным, в служебных помещениях их сразу же сняли», — заявил пресс-секретарь коменданта Карпатского отдела Службы охраны границы Яцек Михаловский.

На Украине отреагировали бурно

Как только стало известно о задержании Усика, на Украине началась истерика. Пресс-секретарь МИД Георгий Тихий заявил, что страна выразит протест Польше из-за задержания Усика, сообщил ТАСС.

Также президент Украины Владимир Зеленский (чей срок полномочий истек 20 мая) у себя в Telegram-канале сообщил, что сразу после задержания поговорил с Усиком по телефону, заявил, что возмущен таким отношением к нему, а еще дал министрам поручение «немедленно разобраться во всех деталях инцидента».

Ранее было объявлено о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

Бокс
Александр Усик

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
В Индонезии футболист нокаутировал судью за назначение пенальти
Украинский боксер Александр Усик был задержан в аэропорту Кракова
По вопросам эвакуации в Торопецком округе Тверской области открыли горячую линию
Армейцы вскрыли динамовцев их же оружием, нападающего «Салавата» унесли со льда на носилках. Что произошло в КХЛ 17 сентября
Дипломат рассказал о ссоре Зеленского с главой МИД Польши Сикорским
Москвич за два дня перевел мошенникам почти 17 млн рублей
Популярное видео
«Авангард» проиграл третий раз, страшная травма Кузьмина
«Бавария» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Лилль»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — ПСВ: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
Мини-кризис «Торпедо» и операция Сорокина
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Ахмат»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Химки»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Балтика»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Пари НН»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Немировски может лишиться поста, СКА выиграл натужно
6 голов в матче «Динамо» — «Ахмат», дебют Дзюбы за «Акрон», автогол Литвинова: обзор дня
«Чайка» — «Шинник»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сокол»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Родина»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Третье подряд поражение «Металлурга»
Сегодня
Вчера
Неделя