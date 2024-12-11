Сторонники Палестины напали на Мейвезера в Лондоне. Боксеру дали пощечину

Флойд поддерживает Израиль.

На 47-летнего американского боксера, многократного чемпиона мира Флойда Мейвезера напали в Лондоне, сообщает The Sun. По информации издания, злоумышленники оказались сторонниками Палестины, а нападение связано с позицией спортсмена по ситуации в Газе.

Флойд получил пощечину

Как пишет The Sun, на Мейвезера напали, когда боксер зашел в один из ювелирных магазинов Лондона, чтобы сделать покупки. Флойда заметили издалека — он был одет в ярко-зеленую брендовую куртку. По сообщениям очевидцев, нападавшие в количестве 8-9 человек начали оскорблять спортсмена и спрашивать у него про поддержку Израиля.

Мейвезер не растерялся и ответил, что гордится своей позицией. После этого началась потасовка — компания сторонников Палестины, Флойд и его охрана вышли на улицу и чуть было не подрались. При этом боксер особо не пострадал — телохранители смогли вовремя спрятать его в машине, но, по данным свидетелей, спортсмен все же получил пощечину.

The Sun приводит такой рассказ одного из очевидцев: «Мейвезер вместе со своей свитой разглядывал витрины. На месте были в основном азиаты. Один из них крикнул: «Он поддерживает геноцид!», и тут же вмешались многие другие посетители ювелирки. Произошла масштабная ссора. Люди толкались, пытаясь схватить его и ударить. Каждый мачо пытался с ним бороться. Охрана подталкивала Мейвезера к выходу — их били кулаками. Потом Флойда увезли на его Rolls-Royce. Когда машина покидала улицу, в нее летели напитки. Боксер не говорил много, когда его обвиняли в геноциде. Он повторял: «Давайте убираться отсюда на хрен». Там было от 20 до 30 человек, и где-то 10-15 из них пытались на него напасть».

Впрочем, сам Флойд отрицает какой-либо ущерб. «Хочу прояснить ситуацию. Слухи не соответствуют действительности. Меня не били и не трогали. То, что вы видите, — работа моей охраны, которая держала ситуацию под контролем. Я прилетел в Великобританию на 48 часов на шопинг, но, к сожалению, завистливые и негативные люди придумали ложные истории. Я в полном порядке», — написал спортсмен в социальных сетях.

Флойд Мейвезер против Джона Готти. Фото Global Look Press

Мейвезер поддерживает Израиль

Реакция пропалестинцев ожидаема, ведь Флойд — один из самых ярых сторонников Израиля в мировом спорте. Буквально за несколько дней до нападения он основал благотворительный фонд Mayweather Israel Initiative, цель которого — дарить подарки на день рождения каждому израильскому сироте. Но на этом поддержка американца не заканчивается.

Так, в октябре Мейвезер посетил Израиль лично и назвал страну «домом вдали от дома». Кроме того, Флойд побывал на военной базе, посетил раненых израильских солдат и даже встретился с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху.

Боксер остался под впечатлением от общения с 75-летним чиновником: «Для меня было честью увидеться с вами сегодня. Ваша сила и мужество не имеют себе равных, а ваша приверженность защите еврейского народа и граждан Израиля действительно вдохновляет. Продолжайте использовать свой голос и никогда не отступайте», — заявил во время визита Мейвезер.

Американец завершил боксерскую карьеру в 2017 году — с тех пор он иногда участвует в выставочных боях, но чаще все-таки занимается бизнесом. Мейвезер известен как один из богатейших спортсменов планеты — на его счету огромное количество элитной недвижимости, спортивные команды, фитнес-залы и прочие активы.