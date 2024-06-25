«Благодарен, что провел с ним последнюю ночь его жизни». Сын Роя Джонса покончил с собой

Ужасная трагедия в семье легендарного спортсмена.

Знаменитый американский боксер Рой Джонс младший сообщил, что его сын ДеАндре покончил жизнь самоубийством. Ему было 32 года.

«К сожалению, мой сын ДеАндре покончил с собой в субботу. Я благодарен Богу за то, что он дал мне возможность вернуться домой в пятницу вечером и провести последнюю ночь в его жизни с ним и семьей. Я знаю, многие сейчас переживают трудные времена, но ничто не стоит лишения жизни. Бог дает ее, и он должен быть тем, кто ее заберет. Пожалуйста, уважайте нашу личную жизнь и жизнь моей семьи, пока мы переживаем эту потерю. Спасибо за поддержку», — написал Рой Джонс — младший в соцсетях.

Никаких подробностей случившегося пока нет. ДеАндре был одним из трех сыновей Джонса и его супруги Нэтлин, он родился 1 июля 1992 года и был самым младшим в семье. Пара также воспитывает Дешона и Роя Джонса III. Самый старший из них — Джонс III, он раньше был успешным баскетболистом на университетском уровне.

Рой Джонс — младший. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Многие знаменитые боксеры и бойцы ММА выразили Джонсу соболезнования в соцсетях. Среди них чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья, экс-чемпион UFC Энтони Петтис, экс-чемпион мира по боксу Амир Хан и многие другие.

Рой Джонс — младший считается одним из самых успешных представителей профессионального бокса — американец был чемпионом мира в четырех весовых категориях, входит в Международный боксерский зал славы. За карьеру он провел 76 поединков, из которых победил в 66, проиграл в 10 боях. На счет Джонса 47 нокаутов. В 2015 году боксер получил российское гражданство. Он часто бывает в нашей стране, но при этом не переехал сюда окончательно. На геополитические темы спортсмен, в отличие от других спортивных мигрантов из США, обычно не высказывается.

В последние годы 55-летний Джонс иногда выходил в ринг ради поединков с громкими афишами. В 2020 году он сразился с Майком Тайсоном в выставочном бою, который завершился ничьей. А в 2023-м Джонс проиграл по очкам бывшему чемпиону UFC Энтони Петтису.