Два супертяжеловеса снова сойдутся в ринге.

Когда и где пройдет реванш Тайсона Фьюри с Александром Усиком

Реванш Тайсона Фьюри и Александра Усика назначен на конец этого года. Бой должен состояться 21 декабря 2024-го.

Событие пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Боксеры встретятся в ринге местной Kingdom Arena.

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Во сколько начинается и где смотреть трансляцию боя Усик — Фьюри 2

Время начала пока официально не анонсировано, но обычно боксерские события в арабских странах начинаются вечером по московскому времени.

Например, вечер бокса с первым боем Усика и Фьюри в Саудовской Аравии начался в 19.00 мск, а соперники по главному событию вышли в ринг глубокой ночью после наступления нового дня.

Официальной трансляции поединка Фьюри и Усика на данный момент в России не планируется (так было и с первым боем).

История противостояния Тайсона Фьюри и Александра Усика

Первый поединок Фьюри с Усиком несколько раз был близок к организации, но постоянно срывался, потому что стороны никак не могли договориться. В итоге бой состоялся 17 мая, а победу раздельным решением одержал украинец.

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Тайсон Фьюри: биография и карьера в боксе

Краткая биография Тайсона Фьюри

Тайсон Фьюри родился 12 августа 1988 года в Манчестере. Отец Тайсона, Джон Фьюри, занимался боксом и был большим поклонником Майка Тайсона, поэтому он назвал сына в честь американского боксера. Благодаря отцу Тайсон Фьюри начал заниматься боксом. Дядя Тайсона, Питер Фьюри, является его тренером. В любительском боксе Фьюри провел 35 боев, в которых одержал 31 победу.

Физические данные Тайсона Фьюри

Рост Тайсона Фьюри — 206 см, вес перед последним поединком — 118,8 кг, размах рук — 216 см.

Статистика выступлений Тайсона Фьюри

Профессиональный рекорд Тайсона Фьюри по прозвищу Цыганский Король в боксе — 34 победы, одно поражение и одна ничья. 24 боя Тайсон завершил досрочно.

Профессиональная карьера Тайсона Фьюри

Карьера Тайсона Фьюри началась в декабре 2008 года, когда он техническим нокаутом в первом раунде одолел Белу Гьонгьоси. Первые семь боев Тайсона завершились досрочно, а в восьмом поединке он впервые бился за пояс: в 10 раундах одолел Джона Макдермотта и взял титул BBBofC English Heavy.

В 25-м профессиональном бою Фьюри завоевал сразу четыре престижных титула после победы над Владимиром Кличко в ноябре 2015 года — по версиям IBF, IBO, WBO и WBA. В 31-м бою британец в феврале 2020 года победил Деонтея Уайлдера и завоевал титул WBC, который в числе прочих уступил в первом бою.

Результат предыдущего боя Фьюри

Тайсон Фьюри провел 17 мая 2024 года 12-раундовый поединок против Александра Усика. Британец проиграл раздельным решением судей и отдал украинцу все свои пояса.

Когда будет следующий бой Тайсона Фьюри

Следующий бой Фьюри еще не анонсирован. В случае победы над Усиком может состояться третий бой, который наверняка определит сильнейшего.

Какой рейтинг у Тайсона Фьюри сейчас

Цыганский Король занимает 46-е место в рейтинге вне весовых категорий по версии BoxRec.

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Александр Усик: биография и карьера в боксе

Краткая биография Александра Усика

Александр Усик родился 17 января 1987 года в Симферополе. Отец Усика родом из Сумской области, мать — из Черниговской области. Усик окончил симферопольскую школу № 34, в которой учился вместе со своей будущей женой Екатериной. В детстве занимался народными танцами, дзюдо и футболом. Играл за юношескую команду футбольной «Таврии» на позиции левого полузащитника.

Физические данные Александра Усика

Рост Александра Усика — 191 см, вес перед последним поединком — 101,4 кг, размах рук — 198 см.

Статистика выступлений Александра Усика

Профессиональный рекорд Усика в боксе — 22 победы и ни одного поражения. 14 боев Александр завершил досрочно.

Профессиональная карьера Александра Усика

Карьера Александра Усика началась в ноябре 2013 года, когда он техническим нокаутом в пятом раунде одолел Фелипе Ромеро. Первые девять боев Александра завершились досрочно во втором и третьем раундах.

В десятом поединке Усик впервые бился за основной пояс: в сентябре 2016 года в 12 раундах одолел Кшиштофа Гловацкого и взял титул WBO в крузерах. В 15-м профессиональном бою Усик стал неоспоримым чемпионом мира после победы над Муратом Гассиевым в июле 2018 года.

Результат предыдущего боя Усика

Александр Усик провел 17 мая 2024 года 12-раундовый поединок против Тайсона Фьюри. Украинец победил раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

Когда будет следующий бой Александра Усика

Следующий бой Усика еще не анонсирован. В случае победы над Фьюри может состояться их третий бой. Кроме того, возможен бой против Джошуа или Дюбуа, который разыграют вакантный пояс IBF.

Какой рейтинг Александра Усика сейчас

Александр Усик занимает 14-е место в рейтинге вне весовых категорий по версии BoxRec.

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Гонорары боя Тайсон Фьюри — Александр Усик

Сколько заработает Тайсон Фьюри

Гонорар Фьюри за поединок с Усиком пока не раскрывался, но Independent сообщал, что за первый бой британец заработал около 150 миллионов долларов.

Сколько заработает Александр Усик

Точных сумм о гонораре Усика нет. Ранее стало известно, что за первый поединок против Фьюри украинец заработал 30 процентов от общего бюджета на гонорары, то есть около 65 миллионов долларов.

Усик — Фьюри: общение с прессой

Слова Тайсона Фьюри перед реваншем с Усиком

«Боксировать с ним было намного проще, чем я ожидал. Люди говорили, по нему трудно попасть, но я наносил комбинации из четырех ударов и смеялся над ним. Возможно, проблема заключалась именно в том, что мне было слишком весело. Просто. Иногда казалось, напротив меня боксер-любитель. Я слишком сильно наслаждался этим. Заигрался — и заплатил большую цену в девятом раунде», — сказал бывший чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри в интервью журналисту Майклу Бенсону.

Слова Александра Усика перед реваншем с Фьюри

«Будет ли распределение гонораров в реванше в мою пользу? Не факт. В первом контракте, который мы подписывали, есть пункт о реванше. Финансовые условия реванша были прописаны. 90 миллионов [долларов] мне, 60 миллионов — Фьюри? Было бы круто, если бы так и было. У каждого из нас личный контракт с Саудовской Аравией. Его нельзя разглашать. Цифры вообще не разглашаются», — сказал Усик на канале Video NV в YouTube.

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Прогнозы на бой Усик — Фьюри 2

Мнение экспертов и аналитиков о бое Усик — Фьюри

«Думаю, отцу Фьюри следует отойти в сторонку. Он обязан сделать это. Я скажу то, что сказал бы любой тренер: у вас в углу может быть второй тренер или помощник, но все споры должны проходить во время раундов. В перерывах должен звучать один голос. В противном случае боец теряется и думает: «Кого мне, черт возьми, слушать?» Я считаю, что наличие Энди Ли и Джона Фьюри в углу — это хорошо, но во время перерывов говорить с Тайсоном должен кто-то один», — сказал легендарный боксер Рикки Хаттон.

Букмекеры считают Александра Усика фаворитом в реванше с Фьюри. На победу британца в сентябре 2024-го предлагается коэффициент 2,43, а на успех украинца — 1,49.

Мнение фанатов о реванше Фьюри с Усиком

«Сейчас выиграет Фьюри и сделают третий бой. Информация — 100 процентов. Там такие бабки крутятся, им выгодно всем», — написал пользователь соцсетей с никнеймом X1LD1.

«Ну, все, игра закончится, Фьюри тут уже нокаутирует Усика, не в обиду его фанатам, но такой это бизнес, а вы, наверное, думали, что и правда по настоящему Усик победил Фьюри», — полагает пользователь с никнеймом Азамат.

«У Фьюри был маленький шанс, он его проспал. Будет то же самое, Фьюри проиграет более уверенно», — считает Sava Pash.

«Ожидания перед их реваншем больше, чем перед первым боем», — написал Ali.

«Фьюри нокаутом», — считает dzeranovv1.