Сегодня, 07:15
Два супертяжеловеса снова сойдутся в ринге.
Реванш Тайсона Фьюри и Александра Усика назначен на конец этого года. Бой должен состояться 21 декабря 2024-го.
Событие пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Боксеры встретятся в ринге местной Kingdom Arena.
Время начала пока официально не анонсировано, но обычно боксерские события в арабских странах начинаются вечером по московскому времени.
Например, вечер бокса с первым боем Усика и Фьюри в Саудовской Аравии начался в 19.00 мск, а соперники по главному событию вышли в ринг глубокой ночью после наступления нового дня.
Официальной трансляции поединка Фьюри и Усика на данный момент в России не планируется (так было и с первым боем).
Первый поединок Фьюри с Усиком несколько раз был близок к организации, но постоянно срывался, потому что стороны никак не могли договориться. В итоге бой состоялся 17 мая, а победу раздельным решением одержал украинец.
Тайсон Фьюри родился 12 августа 1988 года в Манчестере. Отец Тайсона, Джон Фьюри, занимался боксом и был большим поклонником Майка Тайсона, поэтому он назвал сына в честь американского боксера. Благодаря отцу Тайсон Фьюри начал заниматься боксом. Дядя Тайсона, Питер Фьюри, является его тренером. В любительском боксе Фьюри провел 35 боев, в которых одержал 31 победу.
Рост Тайсона Фьюри — 206 см, вес перед последним поединком — 118,8 кг, размах рук — 216 см.
Профессиональный рекорд Тайсона Фьюри по прозвищу Цыганский Король в боксе — 34 победы, одно поражение и одна ничья. 24 боя Тайсон завершил досрочно.
Карьера Тайсона Фьюри началась в декабре 2008 года, когда он техническим нокаутом в первом раунде одолел Белу Гьонгьоси. Первые семь боев Тайсона завершились досрочно, а в восьмом поединке он впервые бился за пояс: в 10 раундах одолел Джона Макдермотта и взял титул BBBofC English Heavy.
В 25-м профессиональном бою Фьюри завоевал сразу четыре престижных титула после победы над Владимиром Кличко в ноябре 2015 года — по версиям IBF, IBO, WBO и WBA. В 31-м бою британец в феврале 2020 года победил Деонтея Уайлдера и завоевал титул WBC, который в числе прочих уступил в первом бою.
Тайсон Фьюри провел 17 мая 2024 года 12-раундовый поединок против Александра Усика. Британец проиграл раздельным решением судей и отдал украинцу все свои пояса.
Следующий бой Фьюри еще не анонсирован. В случае победы над Усиком может состояться третий бой, который наверняка определит сильнейшего.
Цыганский Король занимает 46-е место в рейтинге вне весовых категорий по версии BoxRec.
Александр Усик родился 17 января 1987 года в Симферополе. Отец Усика родом из Сумской области, мать — из Черниговской области. Усик окончил симферопольскую школу № 34, в которой учился вместе со своей будущей женой Екатериной. В детстве занимался народными танцами, дзюдо и футболом. Играл за юношескую команду футбольной «Таврии» на позиции левого полузащитника.
Рост Александра Усика — 191 см, вес перед последним поединком — 101,4 кг, размах рук — 198 см.
Профессиональный рекорд Усика в боксе — 22 победы и ни одного поражения. 14 боев Александр завершил досрочно.
Карьера Александра Усика началась в ноябре 2013 года, когда он техническим нокаутом в пятом раунде одолел Фелипе Ромеро. Первые девять боев Александра завершились досрочно во втором и третьем раундах.
В десятом поединке Усик впервые бился за основной пояс: в сентябре 2016 года в 12 раундах одолел Кшиштофа Гловацкого и взял титул WBO в крузерах. В 15-м профессиональном бою Усик стал неоспоримым чемпионом мира после победы над Муратом Гассиевым в июле 2018 года.
Александр Усик провел 17 мая 2024 года 12-раундовый поединок против Тайсона Фьюри. Украинец победил раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.
Следующий бой Усика еще не анонсирован. В случае победы над Фьюри может состояться их третий бой. Кроме того, возможен бой против Джошуа или Дюбуа, который разыграют вакантный пояс IBF.
Александр Усик занимает 14-е место в рейтинге вне весовых категорий по версии BoxRec.
Гонорар Фьюри за поединок с Усиком пока не раскрывался, но Independent сообщал, что за первый бой британец заработал около 150 миллионов долларов.
Точных сумм о гонораре Усика нет. Ранее стало известно, что за первый поединок против Фьюри украинец заработал 30 процентов от общего бюджета на гонорары, то есть около 65 миллионов долларов.
«Боксировать с ним было намного проще, чем я ожидал. Люди говорили, по нему трудно попасть, но я наносил комбинации из четырех ударов и смеялся над ним. Возможно, проблема заключалась именно в том, что мне было слишком весело. Просто. Иногда казалось, напротив меня боксер-любитель. Я слишком сильно наслаждался этим. Заигрался — и заплатил большую цену в девятом раунде», — сказал бывший чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри в интервью журналисту Майклу Бенсону.
«Будет ли распределение гонораров в реванше в мою пользу? Не факт. В первом контракте, который мы подписывали, есть пункт о реванше. Финансовые условия реванша были прописаны. 90 миллионов [долларов] мне, 60 миллионов — Фьюри? Было бы круто, если бы так и было. У каждого из нас личный контракт с Саудовской Аравией. Его нельзя разглашать. Цифры вообще не разглашаются», — сказал Усик на канале Video NV в YouTube.
«Думаю, отцу Фьюри следует отойти в сторонку. Он обязан сделать это. Я скажу то, что сказал бы любой тренер: у вас в углу может быть второй тренер или помощник, но все споры должны проходить во время раундов. В перерывах должен звучать один голос. В противном случае боец теряется и думает: «Кого мне, черт возьми, слушать?» Я считаю, что наличие Энди Ли и Джона Фьюри в углу — это хорошо, но во время перерывов говорить с Тайсоном должен кто-то один», — сказал легендарный боксер Рикки Хаттон.
Букмекеры считают Александра Усика фаворитом в реванше с Фьюри. На победу британца в сентябре 2024-го предлагается коэффициент 2,43, а на успех украинца — 1,49.
«Сейчас выиграет Фьюри и сделают третий бой. Информация — 100 процентов. Там такие бабки крутятся, им выгодно всем», — написал пользователь соцсетей с никнеймом X1LD1.
«Ну, все, игра закончится, Фьюри тут уже нокаутирует Усика, не в обиду его фанатам, но такой это бизнес, а вы, наверное, думали, что и правда по настоящему Усик победил Фьюри», — полагает пользователь с никнеймом Азамат.
«У Фьюри был маленький шанс, он его проспал. Будет то же самое, Фьюри проиграет более уверенно», — считает Sava Pash.
«Ожидания перед их реваншем больше, чем перед первым боем», — написал Ali.
«Фьюри нокаутом», — считает dzeranovv1.