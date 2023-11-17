Тайсон Фьюри — Александр Усик: основная информация о бое за звание абсолютного чемпиона мира

Два боксера уже провели напряженную дуэль взглядов и сойдутся в ринге в начале 2024 года.

Когда и где пройдет бой Тайсона Фьюри с Усиком

Поединок Тайсона Фьюри и Александра Усика после нескольких срывов в переговорах в 2023-м назначен на начало следующего года. Бой состоится 17 февраля 2024-го.

Событие пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Боксеры встретятся в ринге местной Kingdom Arena.

Во сколько начинается и где смотреть трансляцию боя Фьюри — Усик

Время начала пока официально не анонсировано, но обычно боксерские события в арабских странах начинаются вечером по московскому времени.

Например, вечер бокса с главным боем Фьюри и Фрэнсиса Нганну в Саудовской Аравии начался в субботу, 28 октября, в 22.00 мск, а соперники по главному событию вышли в ринг только между полуночью и часом ночи 29 октября.

Официальной трансляции поединка Фьюри и Усика на данный момент в России не планируется. Видео в прямом эфире может быть доступно при использовании стрима одного из бродкастеров или в специализированных группах соцсети «ВКонтакте».

История противостояния Тайсона Фьюри и Александра Усика

Поединок Фьюри с Усиком несколько раз был близок к организации, но постоянно срывался, потому что стороны никак не могли договориться. За месяц до боя британца с Нганну следующее противостояние Тайсона против украинца анонсировали без даты — планировалось, что поединок состоится или в конце 2023-го, или в начале 2024-го.

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Тайсон Фьюри: биография и карьера в боксе

Краткая биография Тайсона Фьюри

Тайсон Фьюри родился 12 августа 1988 года в Манчестере. Отец Тайсона, Джон Фьюри, занимался боксом и был большим поклонником Майка Тайсона, поэтому он назвал сына в честь американского боксера. Благодаря отцу Тайсон Фьюри начал заниматься боксом. Дядя Тайсона, Питер Фьюри, является его тренером. В любительском боксе Фьюри провел 35 боев, в которых одержал 31 победу.

Физические данные Тайсона Фьюри

Рост Тайсона Фьюри — 206 см, вес перед последним поединком — 126 кг, размах рук — 216 см.

Статистика выступлений Тайсона Фьюри

Профессиональный рекорд Тайсона Фьюри по прозвищу Цыганский Король в боксе — 34 победы, ни одного поражения и одна ничья (первый поединок с Деонтеем Уайлдером). 24 боя Тайсон завершил досрочно.

Профессиональная карьера Тайсона Фьюри

Карьера Тайсона Фьюри началась в декабре 2008 года, когда он техническим нокаутом в первом раунде одолел Белу Гьонгьоси. Первые семь боев Тайсона завершились досрочно, а в восьмом поединке он впервые бился за пояс: в 10 раундах одолел Джона Макдермотта и взял титул BBBofC English Heavy.

В 25-м профессиональном бою Фьюри завоевал сразу четыре престижных титула после победы над Владимиром Кличко в ноябре 2015 года — по версиям IBF, IBO, WBO и WBA. В 31-м бою британец в феврале 2020 года победил Деонтея Уайлдера, завоевал и с тех пор удерживает титул WBC.

Результат предыдущего боя Фьюри

Тайсон Фьюри провел бой 28 октября 2023 года — 10-раундовый поединок против Фрэнсиса Нганну. Британец выиграл у бывшего чемпиона UFC в тяжелом весе раздельным решением судей, его пояс чемпиона WBC в этот вечер на кону не стоял.

Когда будет следующий бой Тайсона Фьюри

Следующий бой Фьюри еще не анонсирован. В случае победы над Усиком соперником может стать Фрэнсис Нганну, так как соперникам планируют организацию реванша.

Какой рейтинг у Тайсона Фьюри сейчас

Цыганский Король занимает 50-е место в рейтинге вне весовых категорий по версии BoxRec.

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Александр Усик: биография и карьера в боксе

Краткая биография Александра Усика

Александр Усик родился 17 января 1987 года в Симферополе. Отец Усика родом из Сумской области, мать — из Черниговской области. Усик окончил симферопольскую школу № 34, в которой учился вместе со своей будущей женой Екатериной. В детстве занимался народными танцами, дзюдо и футболом. Играл за юношескую команду футбольной «Таврии» на позиции левого полузащитника.

Физические данные Александра Усика

Рост Александра Усика — 191 см, вес перед последним поединком — 100,2 кг, размах рук — 198 см.

Статистика выступлений Александра Усика

Профессиональный рекорд Усика в боксе — 21 победа и ни одного поражения. 14 боев Александр завершил досрочно.

Профессиональная карьера Александра Усика

Карьера Александра Усика началась в ноябре 2013 года, когда он техническим нокаутом в пятом раунде одолел Фелипе Ромеро. Первые девять боев Александра завершились досрочно во втором и третьем раундах.

В десятом поединке Усик впервые бился за основной пояс: в сентябре 2016 года в 12 раундах одолел Кшиштофа Гловацкого и взял титул WBO в крузерах. В 15-м профессиональном бою Усик стал абсолютным чемпионом мира после победы над Муратом Гассиевым в июле 2018 года.

Результат предыдущего боя Усика

Александр Усик провел бой 27 августа 2023 года и выиграл у Даниэля Дюбуа нокаутом в девятом раунде. Благодаря победе Александр защитил пояса WBA, IBF, WBO и IBO в тяжелом весе.

Когда будет следующий бой Александра Усика

Следующий бой Усика еще не анонсирован. В случае победы над Фьюри также может состояться реванш. Кроме того, сообщалось о переговорах с хорватом Филипом Хрговичем.

Какой рейтинг Александра Усика сейчас

Александр Усик занимает 14-е место в рейтинге вне весовых категорий по версии BoxRec.

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Гонорары боя Тайсон Фьюри — Александр Усик

Сколько заработает Тайсон Фьюри

Гонорар Фьюри за поединок с Усиком пока не раскрывался, но Дерек Чисора сообщил, что за последний бой против Фрэнсиса Нганну его бывший соперник заработал 50 миллионов долларов.

Сколько заработает Александр Усик

Точных сумм о гонораре Усика нет. Ранее стало известно, что за поединок против Дюбуа украинец заработал 6 миллионов долларов.

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Фьюри — Усик: общение с прессой

Слова Тайсона Фьюри перед боем с Усиком

«Усик, ты можешь бежать, но Цыганский Король придет за тобой, — сказал Фьюри на пресс-конференции в ноябре 2023 года. — Это моя эра, а твое время истекло. Твой рекорд без поражений и твои пояса будут моими. Я прекрасно провел время, когда дрался в Саудовской Аравии с Нганну, и готов сделать это еще раз. На этот раз Цыганский Король вернется в Англию в статусе бесспорного короля супертяжеловесов».

Слова Александра Усика перед боем с Фьюри

«Со мной Фьюри будет другим, — сказал Усик BeanymanSports. — Я думаю, что он сделает какие-то выводы из последнего боя. Но, опять же, мне вообще без разницы, каким он будет. Для меня главное, каким буду я».

Фото Reuters

Дуэль взглядов Тайсон Фьюри — Александр Усик

16 ноября 2023 года боксеры встретились на пресс-конференции в Эр-Рияде и провели фейс-ту-фейс. После завершения битвы взглядов между боксерами произошла небольшая потасовка, их пришлось разнимать сотрудникам службы безопасности.

Прогнозы на бой Фьюри — Усик

Мнение фанатов о бое Фьюри с Усиком

«Усик по очкам», — написал пользователь соцсетей pelmeny5.

«Фьюри сводит в школу Усика», — полагает dioperezdio.

«Нганну все карты спутал, думал, железно Фура, а сейчас большие сомнения», — считает rinatgalimov27.

«Думаю, Фьюри отправит Усика в глухой нокаут, реванша не будет, так как Усик решит провести восстановительный бой с Лукасом Брауном, который тоже отправит его в глухой нокаут, после чего Усик либо завершит карьеру, либо станет джорнименом с отрицательным рекордом», — написал yuri_toropov.

«Надеюсь на Цыганского Короля, но сейчас он выглядит уязвимым как никогда», — считает Xatalax.

Мнение экспертов и аналитиков о бое Фьюри — Усик

Букмекеры считают Тайсона Фьюри фаворитом в поединке с Усиком. На победу британца сейчас предлагается коэффициент 1,63, а на успех украинца — 2,40.

«Оба боксера хороши. Это будет отличный бой. Каждый из них хорош в своем деле, но я знаю, что Тайсон Фьюри будет в отличной форме. Его форма будет отличаться от той, которая была в бою с Фрэнсисом Нганну», — сказал легендарный боксер Эвандер Холифилд.