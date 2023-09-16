Тайсон Фьюри против Фрэнсиса Нганну: основная информация о бое лучшего боксера мира с чемпионом UFC

Поединок звезд бокса и ММА планируется на 28 октября в Эр-Рияде.

Фьюри — Нганну : к огда и где пройдет бой

Поединок Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну состоится 28 октября. Бой пройдет в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Арена, где подерутся Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну, пока не определена.

Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну: и стория противостояния

Поединок Фьюри с Нганну был назначен после того, как переговоры по бою Тайсона Фьюри с Александром Усиком в очередной раз сорвались. Камерунец давно мечтал выступить в профессиональном боксе против топового соперника — ради этого он покинул UFC и оставил пояс чемпиона в тяжелом весе. Впервые всерьез о поединке стали говорить в апреле 2022-го, когда Фрэнсис Нганну поднялся в ринг после поединка между Тайсоном Фьюри и Диллианом Уайтом.

Во сколько начинается и где смотреть трансляцию боя Фьюри — Нганну

Время начала пока официально не анонсировано, но обычно боксерские события в арабских странах начинаются вечером по московскому времени. Например, вечер бокса с главным боем Дмитрия Бивола и Хильберто Рамиреса в ОАЭ начался в 20:30 (мск). Официальной трансляции поединка Фьюри и Нганну в России не будет.

Фото Reuters

Краткая биография Тайсона Фьюри

Тайсон Фьюри родился 12 августа 1988 года в Манчестере. Отец Тайсона, Джон Фьюри, занимался боксом и был большим поклонником Майка Тайсона, поэтому он назвал сына в честь американского боксера. Благодаря отцу Тайсон Фьюри начал заниматься боксом. Дядя Тайсона, Питер Фьюри, является его тренером. В любительском боксе Фьюри провел 35 боев, в которых одержал 31 победу.

Физические данные Тайсона Фьюри

Рост Тайсона Фьюри — 206 сантиметров, вес перед последним поединком — 121,9 килограмма, размах рук — 216 см.

История выступлений Тайсона Фьюри

Профессиональный рекорд Тайсона Фьюри в боксе — 33 победы, ни одного поражения и одна ничья (первый поединок с Деонтеем Уайлдером). 24 боя Тайсон завершил досрочно.

Спортивная карьера Тайсона Фьюри

Карьера Тайсона Фьюри началась в декабре 2008 года, когда он техническим нокаутом в первом раунде одолел Белу Гьонгьоси. Первые семь боев Тайсона завершились досрочно, а в восьмом поединке он впервые бился за пояс: в 10 раундах одолел Джона Макдермотта и взял титул BBBofC English Heavy. В 25-м профессиональном бою Фьюри завоевал сразу четыре престижных титула после победы над Владимиром Кличко.

История выступлений Тайсона Фьюри

Профессиональный рекорд Тайсона Фьюри в боксе — 33 победы, ни одного поражения и одна ничья (первый поединок с Деонтеем Уайлдером). 24 боя Тайсон завершил досрочно.

Результат предыдущего боя Тайсона Фьюри

3 декабря 2022 года состоялся третий бой Тайсона Фьюри и Дерека Чисоры за пояс WBC. Британец выиграл бой техническим нокаутом в десятом раунде.

Какой рейтинг Тайсона Фьюри сейчас

Тайсон Фьюри занимает 45-е место в рейтинге вне весовых категорий по версии BoxRec.

Когда будет следующий бой Тайсона Фьюри?

Следующий бой Фьюри еще не анонсирован. В случае победы над Нганну соперником может стать Александр Усик, но для этого сторонам нужно пройти через сложные переговоры. Если Нганну неожиданно победит, возможна активация незамедлительного реванша с Фрэнсисом.

Фото Reuters

Краткая биография Фрэнсиса Нганну

Фрэнсис Нганну родился 5 сентября 1986 года в деревне Батье, Камерун. Родители Нганну развелись, когда ему было шесть лет, и его отправили жить к тете. В 10 лет Нганну начал работать на песчаном карьере в Батье из-за нехватки средств. В 22 года Нганну начал заниматься боксом, несмотря на первоначальное нежелание своей семьи. Прозанимавшись год, Нганну прекратил тренировки из-за болезни, а в возрасте 26 лет решил отправиться в Париж, Франция, чтобы заняться профессиональным боксом. После бездомной жизни на улицах Парижа он встретил Фрэнсиса Кармонта, который познакомил его с тренером Фернаном Лопесом.

Физические данные Фрэнсиса Нганну

Рост Нганну — 193 сантиметра, вес перед последним поединком — 116,6 килограмма, размах рук — 211 см.

Спортивная карьера Фрэнсиса Нганну

Профессиональную ММА-карьеру Нганну начал в ноябре 2013 года, победив своего соотечественника Рашида Бензену болевым приемом уже в первом раунде. Во втором поединке Нганну впервые проиграл, а в 2015 году с рекордом 5-1 подписал контракт с UFC. В промоушене Даны Уайта Нганну начал с шести досрочных побед подряд, после чего дважды кряду уступил, Стипе Миочичу и Деррику Льюису. Затем Нганну выдал серию из четырех нокаутов подряд, и ни один бой не продлился дольше минуты. Камерунец получил реванш с Миочичем и нокаутировал чемпиона, а защитил титул в поединке с Сирилем Ганом.

История выступлений Фрэнсиса Нганну

Нганну никогда ранее не выступал в профессиональном боксе, а его рекорд в ММА — 17 побед и три поражения. 16 поединков камерунец завершил досрочно, а во всех поражениях дошел до решения.

Результат предыдущего боя Фрэнсиса Нганну

Последний поединок Нганну выиграл у француза Сириля Гана единогласным решением судей. Благодаря победе Фрэнсис защитил пояс в тяжелом весе.

Какой рейтинг Фрэнсиса Нганну сейчас

Нганну занимает 40-е место в рейтинге бойцов ММА вне весовых категорий по версии Tapology.

Когда будет следующий бой Фрэнсиса Нганну?

Пока неизвестно, кто станет следующим соперником Нганну. Если камерунец победит Фьюри, он получит шанс сразиться с ним еще раз. В ином случае Нганну подерется по правилам ММА в лиге PFL, с которой подписал контракт.

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Общение с прессой

Слова Тайсона Фьюри перед боем с Нганну

«Послушайте, этот парень — серьезный нокаутер. Он большой, сильный и отлично сложен. Но я и раньше дрался с нокаутерами в лице Деонтея Уайлдера и Стального молота Владимира Кличко. Их объединяло то, что они сильно били, но они не могли попасть, когда это было нужно. Вполне естественно поражать цель, которая не двигается, но сложно это сделать, когда она не стоит на месте. Вы не можете попасть по тому, чего не видите. Я — лучший в своем деле, самый неуловимый чемпион в истории. И это факты».

Слова Фрэнсиса Нганну перед боем с Фьюри

«Не важно, что он [Фьюри] говорит. Важно то, что произойдет в Саудовской Аравии, а произойдет следующее: он упадет на канвас, я могу вам это гарантировать. Я знаю, что он упадет на канвас. Он хорошо умеет восстанавливаться, посмотрим, удастся ли это ему в этот раз, но он точно окажется на канвасе».

Как Майк Тайсон задействован в бое Тайсон Фьюри — Фрэнсин Нганну

Джон Фьюри, отец Тайсона Фьюри, заявил, что готов подраться с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе Майком Тайсоном (50-6).

«Я буду в Саудовской Аравии, не волнуйтесь. Почему бы мне не встретиться с Майком Тайсоном? Я люблю этого парня, я назвал своего сына в его честь. Если он захочет драться со мной в андеркарте, то пусть, никаких проблем. Знаете, я боец. Я старый, но я боец. Он боец. Он старый. Мы два старичка. Если он хочет драться со мной, а я хочу драться с ним, мы можем это сделать. Я уже был в нокауте, для меня нет никакой разницы, лишь бы мы могли развлекать публику и вызывать улыбки на ее лицах, вот и все, что я хочу делать«, — сказал Фьюри-старший в интервью Seconds Out.

При этом Майк Тайсон помогает Франсису Нганну готовиться к бою с Тайсоном Фьюри. Чемпион WBC в супертяжелом весе признался, что его не радует этот факт.

«Я думаю, что это печально. Человек, в честь которого меня назвали, легенда, должен выступить против меня, а потом оказаться проигравшим, уступив мне — человеку, которого назвали в его честь. Это печально, и я думаю, что он должен быть в моем углу, а не в углу противника, но бизнес есть бизнес. Неважно, чему он учит этого парня [Нганну], неважно, сколько он занимается боксом, у каждого есть план, пока его не ударят по лицу, и я не помню точно, кто это сказал, но это правда. У всех есть план, пока их не ударят по зубам», — сказал Фьюри в интервью Sky Sports.

Гонорары боя Тайсон Фьюри — Фрэнсис Нганну

Сколько заработает Тайсон Фьюри

Гонорар Фьюри за поединок с Нганну пока не раскрывался, но сообщалось, что за последний бой против Дерека Чисоры британец заработал 50 миллионов долларов.

Сколько заработает Фрэнсис Нганну

Точных сумм о гонораре Нганну нет. Но Тайсон Фьюри сообщил, что его соперник заработает за этот поединок более 10 млн долларов, что суммарно больше всех гонораров, которые он получал в UFC.

Кард турнира (полный кард пока не обнародован)

Тайсон Фьюри — Фрэнсис Нганну

Фабио Уордли — Дэвид Аделейе

Фото Reuters

Мнение фанатов о бое Фьюри — Нганну

«Если Фьюри будет в загуле 2 недели, все равно победит», — написал пользователь Aleksei Solomyanyi.

«Нганну чисто за чеком выходит, он даже не против будет если его изобьют как щенка», — полагает Furor Teutonicus.

«Учитывая рекордную силу удара Нганну, глупо не давать ему никаких шансов. Шансы на победу есть в первых раундах. Самый адекватный прогноз: если Нганну не сможет хорошо попасть в первых раундах, победа за Фьюри» — считает No name.

«Фьюри победит нокаутом, у Фрэнсиса не хватает опыта в боксе, Фьюри нокаутирует его где-то в 9-10 раунде», — написал Даниил.

«У Фрэнсиса нет шансов, если откровенно», — полагает Павел.

Мнение бойца Камару Усмана о бое Фьюри — Нганну

«Говоря о 12-раундовом противостоянии, то на бумаге я не думаю, что у Фрэнсиса достаточно навыков или опыта, чтобы выиграть этот бой, но у него есть одно уравнивающее оружие, которым является данная богом мощь, — сказал Усман TMZ. — Если он попадет по тебе, ты уснешь. Если вы еще не заметили, Фрэнсис благословлен, несмотря на все испытания и невзгоды, которые ему пришлось пройти. Ему повезло, что он способен провести бой такого масштаба, самый большой бой в мире. Если получится продвинуть этот бой в правильном направлении, то это будет потрясающий бой».

Мнение аналитиков о бое Фьюри — Нганну

Букмекеры считают Тайсона Фьюри серьезным фаворитом в поединке с Нганну. На победу британца предлагается коэффициент 1,10, а на успех камерунца — 8,30.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию боя Тайсон Фьюри — Франсис Нганну.