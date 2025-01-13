Фьюри объявил о завершении карьеры после поражений от Усика. Но он так уже делал не раз

Точно ли уходит?

Британский боксер Тайсон Фьюри заявил о завершении карьеры. Об этом экс-чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе сообщил на видео в своих соцсетях.

«Привет всем, буду краток и ясен. Я хотел бы объявить о своем уходе из бокса. Это было потрясающе, я наслаждался каждой минутой. Собираюсь закончить на этом. Дик Турпин носил маску. Да благословит всех бог, увидимся в другой жизни», — сказал боксер.

Что может означать фраза «Дик Турпин носил маску»?

Тайсон неслучайно упомянул Дика Турпина — знаменитого английского разбойника XVIII века, который носил маску во время ограблений. Эта фраза часто используется как метафора, обвиняющая кого-то в нечестных действиях — например, в воровстве.

Подобной отсылкой Фьюри, вероятно, намекает на то, что кто-то или какая-то организация действует нечестно, подобно грабителю в маске. Фраза может быть адресована промоутерам, организациям или людям, которых британец считает несправедливо наживающимися на труде боксеров. Проще говоря, Тайсон критикует кого-то из мира бокса за жадность.

Он уже не раз хотел уйти

Для Фьюри подобные заявления не в новинку. Впервые он объявил об уходе в 2016 году — спустя почти год после победы над Владимиром Кличко и положительной допинг-пробы на кокаин. В 2022 году Тайсон вновь попрощался с боксом, победив соотечественника Диллиана Уайта.

«Я пообещал своей жене, что не вернусь на ринг после 14 лет выступлений. Я люблю вас, мои фанаты. Спасибо вам большое! Мне понравилось драться перед вами на Уэмбли. Спасибо Великобритании за теплый прием», — говорил он три года назад, но в итоге все равно вернулся на ринг.

Но, похоже, на этот раз Тайсон действительно уходит, ведь сейчас заявление сделано на фоне двух подряд чувствительных поражений — первых в карьере англичанина.

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«У Фьюри уже нет мотивации»

Бывший абсолютный чемпион мира Константин Цзю в разговоре с «СЭ» заявил, что решение Фьюри обоснованно.

«Наверняка он принял правильное решение. Когда ты теряешь самое важное — мотивацию, выходить на ринг сложно. Думаю, он ее исчерпал после поражений. Думаю, у него уже нет мотивации воевать и драться. Когда ты не готов умереть на ринге, нет смысла выступать», — сказал Цзю «СЭ».

Богатая победами карьера

36-летний тяжеловес провел на профессиональном ринге 37 боев, в которых одержал 34 победы, потерпел 2 поражения и 1 бой свел к ничьей.

Фьюри — экс-чемпион мира по версиям WBC (2020-2024), IBF (2015), WBA Super (2015-2016), WBO (2015-2016), IBO (2015-2016) и журнала The Ring (2015-2018; 2020-2022).