Как бы Тайсон Фьюри ни пахал, он не может избавиться от пуза. Даже когда худеет с 130 кг до 107

А он хотел бы себе красивое тело.

Жирные бока Тайсона Фьюри стали неотъемлемой частью его образа и даже общим достоянием всего бойцовского мира.

Мы все гордимся, что в боях высших достижений есть чемпион с телом самого заурядного человека, которого никто не может победить. Сам Фьюри, однако, был бы не против иметь рельефное красивое тело, но как бы он ни тренировался, жировой пояс никуда не уходит.

Фото Соцсети

В интервью Daily Mail Boxing чемпион в тяжелом весе рассказал, что он чувствует, смотря на себя в зеркало, и как принимает свое несовершенное тело.

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— Как вы думаете, если бы вы обросли мускулами, это могло бы замедлить вас или как-то негативно сказаться на ваших плюсах — скорости, выносливости, ловкости?

— Слушайте, когда у человека красивое тело — это хорошо. Я бы хотел, чтобы у меня было красивое тело, но у меня нет никакой надежды на это. Я тренируюсь больше 20 лет, и у меня так и не появилось красивое тело. Предыдущие 12 недель я пахал в кэмпе, жил, как монах, и у меня сейчас нет красивого тела. У меня не было красивого тела, даже когда я был подростком.

Но что я понял, бокс — это не соревнование по бодибилдингу. Я не выгляжу как человек, который может пробежать 20 миль, но я могу пробежать 20 миль. Я воспринимаю себя как дядьку старой школы, который может выйти и подраться, и ему все равно, как он выглядит, потому что главное — это победа. Если бы у меня было тело, как у Адониса, было бы 10 кубиков пресса, но при этом я бы не выигрывал — то какой смысл в таком теле?

Тайсон Фьюри и Франсис Нганну. Фото Reuters

Я не парюсь по поводу того, что я жирдяй. Я полюбил и принял свой жир, потому что жировые складки на талии отличают меня от всех. Никогда не было и не будет тяжа, как я. Честно, если сейчас мне уже скажут: «Тайсон, вот тебе 6 кубиков и все остальное», я уже это не возьму, потому что это буду не я. Я жирдяй, я был жирдяем ребенком, и я буду жирдяем на смертном одре. Мы все в нашей семье жирдяи: я, брат, папа и даже мама. Я тренируюсь 2-3 раза в день, но я все равно всегда жирный. Даже когда я сгонял в 107 кг, у меня все равно были жировые складки на талии.