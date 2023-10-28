Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 18:00

Как бы Тайсон Фьюри ни пахал, он не может избавиться от пуза. Даже когда худеет с 130 кг до 107

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
Тайсон Фьюри и Франсис Нганну
Тайсон Фьюри и Франсис Нганну.
Фото Reuters
Telegram Дзен
А он хотел бы себе красивое тело.

Жирные бока Тайсона Фьюри стали неотъемлемой частью его образа и даже общим достоянием всего бойцовского мира.

Мы все гордимся, что в боях высших достижений есть чемпион с телом самого заурядного человека, которого никто не может победить. Сам Фьюри, однако, был бы не против иметь рельефное красивое тело, но как бы он ни тренировался, жировой пояс никуда не уходит.

Тайсон Фьюри
Фото Соцсети

В интервью Daily Mail Boxing чемпион в тяжелом весе рассказал, что он чувствует, смотря на себя в зеркало, и как принимает свое несовершенное тело.

Тайсон Фьюри и&nbsp;Фрэнсис Нганну. Тайсон Фьюри — Фрэнсис Нганну: самый шумный бой года. Онлайн-трансляция

***

— Как вы думаете, если бы вы обросли мускулами, это могло бы замедлить вас или как-то негативно сказаться на ваших плюсах — скорости, выносливости, ловкости?

— Слушайте, когда у человека красивое тело — это хорошо. Я бы хотел, чтобы у меня было красивое тело, но у меня нет никакой надежды на это. Я тренируюсь больше 20 лет, и у меня так и не появилось красивое тело. Предыдущие 12 недель я пахал в кэмпе, жил, как монах, и у меня сейчас нет красивого тела. У меня не было красивого тела, даже когда я был подростком.

Но что я понял, бокс — это не соревнование по бодибилдингу. Я не выгляжу как человек, который может пробежать 20 миль, но я могу пробежать 20 миль. Я воспринимаю себя как дядьку старой школы, который может выйти и подраться, и ему все равно, как он выглядит, потому что главное — это победа. Если бы у меня было тело, как у Адониса, было бы 10 кубиков пресса, но при этом я бы не выигрывал — то какой смысл в таком теле?

Тайсон Фьюри и Франсис Нганну
Тайсон Фьюри и Франсис Нганну.
Фото Reuters

Я не парюсь по поводу того, что я жирдяй. Я полюбил и принял свой жир, потому что жировые складки на талии отличают меня от всех. Никогда не было и не будет тяжа, как я. Честно, если сейчас мне уже скажут: «Тайсон, вот тебе 6 кубиков и все остальное», я уже это не возьму, потому что это буду не я. Я жирдяй, я был жирдяем ребенком, и я буду жирдяем на смертном одре. Мы все в нашей семье жирдяи: я, брат, папа и даже мама. Я тренируюсь 2-3 раза в день, но я все равно всегда жирный. Даже когда я сгонял в 107 кг, у меня все равно были жировые складки на талии.

Бокс
Тайсон Фьюри
Франсис Нганну
0
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Вице-президент РФС Соловьев: «Нет оснований не доверять Валерию Карпину»
Соловьев: «Если есть возможность договариваться с УЕФА, надо по этому пути идти. Нет — ищем другие форматы»
Студентка в Иране умерла после возможного задержания в метро Тегерана
Младенца с множественными травмами нашли в квартире-свалке в Москве
Москва допустила причастность Запада к атаке Киева по Курской АЭС
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Минаков: «Хочу прощальный бой с Харитоновым!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нганну — боец ММА, а не боксер. Поединки камерунца показывают, насколько он далек от бокса