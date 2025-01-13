Фьюри устал делать другим гонорары, но без бокса долго не сможет

Промоутер Владимир Хрюнов — о том, почему завершение карьеры Фьюри может быть ненастоящим.

В 36 лет Тайсон Фьюри объявил о завершении боксерской карьеры. То ли во второй, то ли в третий раз.

Даже если Фьюри действительно захотел уйти из бокса, ему очень быстро станет скучно. Я помню, как зашел в один из британских баров с Фьюри и его промоутером Фрэнком Уорреном. Все было хорошо до того момента, пока Тайсон не стал вести себя неадекватно. Громко и странно пищал, кричал, танцевал за столом. И весь бар его заметил. Тайсон без этого внимания не сможет.

Фьюри — родоначальник поп-бокса

Действительно ли карьера Фьюри закончена или только поставлена на паузу — не важно. Тайсон все равно уже вошел в историю мирового бокса. Но весьма необычным способом.

Цыганский Король точно не похож на Джорджа Формана, Майка Тайсона или Эвандера Холифилда. Время этих больших парней прошло. А Фьюри первым сориентировался, в какую сторону будет двигаться современный бокс.

Фьюри показывал нам поп-бокс еще до того, как этот термин начал существовать. Сейчас медиаоболочка у многих больших поединков больше, чем сама суть — сам бой. И за это спасибо нужно говорить Тайсону Фьюри. Он сделал бокс еще более обсуждаемым видом спорта.

Тайсон сильно реализовался в медиапространстве, но выбрал слишком энергозатратный путь. Если не окончание карьеры, то пауза в ней британцу точно необходима.

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Фьюри устал тащить на себе «персонажей» и делать им гонорар

За последние полгода главным обвинением в адрес Фьюри стало равнодушие. Он не был похож на Цыганского Короля, не танцевал на пресс-конференциях и не делал такие вещи, которые мог делать только Тайсон Фьюри.

Последние два поединка прошли слишком ровно. И на пресс-конференциях, и в ринге. Но Фьюри сделал свою главную работу — собрал полный стадион, продал платные трансляции, сделал кассу и гонорар себе и команде напротив себя.

Если бы не Фьюри, «персонаж» напротив него сейчас вряд ли был бы кому-то нужен. И уж точно он не заработал бы столько, сколько заработал теперь.

А Фьюри, кажется, устал делать гигантские бои в одиночку. Устал от странного судейства и использования его медийного статуса. У британца случилось выгорание — обычная ситуация для эмоционального человека.

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Тайсон точно вернется, но с одним условием

Воспринимать слова Тайсона Фьюри об окончании карьеры в 36 лет всерьез не стоит. Британец действительно устал за последние полгода, ему нужна передышка. Но если ему так хочется, пусть называет свой отпуск окончанием карьеры.

В последние годы Фьюри был чуть ли ни главной звездой современного бокса, самым известным спортсменом в ринге. Тайсон построил гигантский личный бренд и точно не отойдет далеко от этой индустрии.

Более того, даже от боев Цыганский Король не сможет откреститься. Ему будет слишком скучно сидеть на спортивной пенсии. Это точно не призвание Тайсона.

Фьюри необходим большой вызов. Что-то очень большое, очень медийное и заметное. Тайсон обязательно вернется восстанавливать карьеру, но только по большому случаю. А этот случай обязательно появится. Так что в окончательный уход Цыганского Короля совсем не верится.