Король Цыган ушел. Да здравствует Король! Не обманывает ли нас снова Тайсон Фьюри?

Вчера в не слишком сенсационном, но все равно неожиданном заявлении бывший чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что уходит из бокса. Опять.

По разным подсчетам, Тайсон Фьюри уходил из бокса то ли пять, то ли шесть раз. Пару раз его отставка была похожа на что-то реальное, но в остальных случаях — раздражающих людей треп, что подтверждалось всеми последующими событиями. Но вовсе не Фьюри сделал «уходы из бокса» популярными. До него был Флойд Мейвезер, а еще ранее — Рэй Леонард и Ларри Холмс. Мохаммед Али уходил из бокса трижды. Флойду почти удалось уходить культовым образом — он ругался с обозревателями, плакал на пресс-конференциях, а уходя — брал паузу, чтобы все почувствовали, что образовалась дыра, что Флойд Мейвезер нужен боксу, и тогда он снова появлялся — и стоил дороже.

И теперь все мы делимся на тех, кто верит Цыгану, и на тех, кто нет. Это или окончательный и бесповоротный уход (ну, как Хабиб), или инструмент для манипуляций, переговоров и просто способ оставаться ненавидимым, но обсуждаемым (как Конор Макгрегор). Или он опять занимается самообманом — и правда не знает, что сделает послезавтра. Но сегодня он записал обращение, сидя в машине, и сделал это максимально безэмоционально (ну, как мог), совсем не похоже было на предыдущие угрозы и стенания.

«Всем привет, я скажу коротко и ясно. Хочу объявить о своем уходе из бокса, было круто. Я любил каждую минуту и закончу вот так. Дик Терпин хотя бы носил маску! Да хранит вас Бог, увидимся на той стороне».

На какой еще, блин, стороне? На той стороне жизни? Бокса? На той стороне, где Фьюри не врет, не выкручивается, не шантажирует, не требует больше денег? Что это за сторона такая? Не в рай же он собрался. Просто песню Оззи Осборна цитирует (See you on the other side)? А Дик Терпин тут при чем? С этим попроще. Дик грабил людей в Англии XVIII века. Начал с незаконной охоты на оленей, потом перешел на людей с деньгами в сельской местности, в итоге был схвачен за то, что застрелил чужого петуха, потом был обвинен в конокрадстве и повешен. Кто этот коллективный Терпин, которого он обвиняет во всем? Судьи? Усик? Турки Аль аш-Шейх, саудовский промоутер? Думаю, недосказанность эта не случайна. Не стоит шутить с источниками твоего дохода, если говорить про саудитов. Усик? Мне кажется, Тайсон испытывает к нему смешанные чувства: ненависть, смешанная с любовью в разных пропорциях, в зависимости от настроения самого Фьюри.

«Я хочу сказать, что еще я благодарю моего соперника, моего друга Тайсона Фьюри, моего жадного друга, спасибо большое, ты был великолепен», — это часть речи Усика на церемонии вручения ему нескольких наград от журнала «РИНГ» в выходные. Несмотря на то что происходило все в Лондоне, Фьюри среди десятков чемпионов и легенд прошлых лет не появился. Некоторые списывают это на то, что он переживает свои два поражения. Впрочем, после первого боя с Усиком я читал о сильнейшей депрессии, вновь обострившемся алкоголизме и многом чего еще у Тайсона. Я вижу расчет. Ну, появился бы он на вручении наград, вышел бы на сцену с Усиком — и что? Его заявление в сочетании с отсутствием на мероприятии — это более сильное медиасобытие. И — да, он переживает, любой бы переживал, потеряв ноль в графе поражений и потенциальное место среди величайших тяжеловесов в истории. Мог бы претендовать, выиграй хотя бы один из двух боев в этом году. Еще я слышал, начиная с прошлой весны, реплики в духе «Усик его сломал, уничтожил, нет никакого Фьюри!».

Бой Тайсона Фьюри и Александра Усика 22 декабря 2024 года. Фото Reuters

Послушайте, среди хайлайтов, лучших моментов боксерской карьеры Тайсона Люка Фьюри, сына ирландских путешественников (с цыганами они в разных энтокультурных группах, но все же и их называют цыганами) и чемпиона мира, будут:

— маска Бэтмена;

— нокдауны, из которых обычные люди не встают;

— наркотики вместе с допингом;

— неполиткорректные заявления, оскорбившие многих;

— заполненные стадионы;

— шутки про мастурбацию и куннилингус вместо тренировок.

И вообще он — живое напоминание о временах неполиткорректности, вседозволенности и показного мачизма, градус которого немного снизился (думаю, потому что в новое время промоутерам хотелось от чемпиона больше респектабельности и меньше маркетинговых провалов за свои деньги). Но самое легендарное — не победы над Кличко или Уайлдером, а возвращение с самого дна после сорванных боев, паузы в два с половиной года, алкогольной и наркотической зависимости с депрессией, весом в 180 кг и сопутствующими проблемами. Никто не верил не то что в возращение титулов, а даже просто в способность Фьюри прийти в форму. Поэтому — да, этот цыган умеет возвращаться. И сделает это снова, если будет нужно.

И снова будет рычать в камеру, обманывать, кривляться и драться. Это у них в крови. Папа Джон Фьюри был кулачным бойцом, предок по отцовской линии — Юрайя Бёртон, а по материнской — Бартли Горман, оба носили прозвище Король Цыган. Может быть, Тайсон не самый великий, не лучший в истории и даже не лучший действующий боксер из Великобритании — но он нужен боксу, бизнесу бокса, который построен на архетипах и повторяющихся сюжетах куда больше, чем кажется.

Героев всегда хватает, а вот сыграть идеального антагониста сможет не каждый. Фьюри же как Локи, бог из скандинавской мифологии, трикстер со странным чувством юмора и дикими затеями, демонически-комический, озорной и недобрый. Что такой персонаж может сделать в подобной ситуации? Самое неожиданное — действительно уйти из бокса. Окончательно. Вот это всех удивит.

Фото Global Look Press

Но не забывайте, Тайсон считает, что его ограбили, плюс понимает, что нужен всем как минимум для боя с Джошуа, а еще — то, что память у людей короткая и ему простят все что угодно, а затем он обманет их снова. Дик Терпин хотя бы носил маску, и Фьюри тоже ее носит. Когда-нибудь, возможно, его повесят за конокрадство, но даже это будет тем еще шоу — все соберутся посмотреть. Он не будет затыкаться, извинится перед лошадью, обругает своих обвинителей, споет Miss American Pie, поцелует в макушку палача, и все решат, что казнь нужно повторить через пару месяцев, уж очень он хорош.