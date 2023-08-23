Как Теренс Кроуфорд перестал есть говядину и благодаря этому вылечил спину

Как питается лучший боксер мира .

29 июля этого года Теренс Кроуфорд (40-0) победил техническим нокаутом Эррола Спенса (28-1) и стал лучшим боксером мира.

Хотя Теренсу уже 35 и больших боев у него осталось не так много, мы по-прежнему знаем о нем очень мало. Не то чтобы он прячется, но без выпытывающих вопросов ничего о себе особо интересного не рассказывает.

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А тут его позвал на свой подкаст Джо Роган и очень хорошо растряс. Теренс много рассказал о своих тренировках, системе питания и других важных нюансах. Нам больше всего понравился момент, где он объяснил, почему отказался от говядины и свинины.

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— У тебя когда-нибудь были серьезные травмы?

— Нет.

— После больших боев ты позволяешь себе сходить с рельсов и отрываться в еде, есть пиццу и так далее?

— Я не ем ни говядину, ни свинину, но мои привычки в еде не самые лучшие (смеется). Я по-прежнему пью газировку, ем конфеты, хотя уже не так много, как раньше. Раньше я поедал просто тонны конфет. Каждый день ел их, в кэмпах тоже. У меня была позиция: я сделаю вес, я сделаю все, что нужно, но все равно конфеты — это моя тема.

— Какие конфеты тебе нравятся?

— Мне нравятся Jolly Rancher, жевательные конфеты, тот же Starburst. Жвачки. Раньше я много их ел. Но газировка... я не знаю почему, но когда я гоняю вес, мне очень нужна газировка. Даже если она вызывает у меня еще большую жажду, я такой: «Хочу спрайт или колу». Все такие: «Что?!» — «Мне просто нужен спрайт».

— Почему ты не ешь говядину и свинину?

— Свинина — это вообще вредно, это нездоровая еда. Говядину я перестал есть лет семь назад, даже больше. У меня были проблемы со спиной, очень сильно болела. Я не понимал причину, поехал в больницу, они сделали МРТ, сканы, и снимки показали, что у меня там везде закупорка дерьмом [фекальное сдавление]. Везде все закупорилось калом, и это все было из-за говядины. И врачи сказали, что надо убирать говядину из рациона, потому что она тяжело переваривается, тяжелая еда для организма. Я перестал есть говядину, и у меня больше никогда не было проблем со спиной. Сейчас я еще периодически делаю чистку кишечника по специальной диете. Ем клетчатку, там специальная диета есть, и из тебя выходит столько дерьма... Перед этим кэмпом [бой со Спенсом] я тоже делал.

— Безумие, я никогда не слышал о таком. И откуда ты получаешь протеин?

— Курица, рыба, индейка.