Тим Цзю победил Мендосу решением. Пусть вас не обманывают эти 12 раундов — бой превратился в избиение

Тимофей защитил пояс WBO и добивается встречи с Джермеллом Чарло.

За Тима Цзю болеть приятно. Он не только бьет соперников максимально жестоким образом, его стиль в ринге не предполагает аккуратность и излишнюю осторожность. Побочный эффект этого, кстати, мы видели уже несколько раз, когда он сам пропускал и падал в начале поединка. А еще Цзю, как говорят на Западе, очень fan-friendly, то есть говорит вещи, которые приятно слышать фанатам. Уважителен, вызывает чемпиона и самого сильного бойца своего веса, не преувеличивает значимость своего пояса, который, кстати, из временного стал полновесным — ровно в тот момент, когда Джермелл Чарло, еще недавно абсолютный чемпион, вышел на ринг против Сауля Альвареса.

«Я не чувствую себя чемпионом, — цитировали Тима перед боем. — Я уже говорил это, я должен побить самого крутого в этом дивизионе. Остальное — просто часть общей цели».

Чарло там ничего, кстати, не показал, но все же понимают, что он думал о деньгах, а не о том, как сбежать от Тимофея. Сейчас самое время написать о том, что, если бы у Джермелла было стратегическое мышление (как у Флойда Мейвезера или Роя Джонса), он бы давно подрался с Цзю, еще до того, как тот окрепнет и наберется опыта. Как Мейвезер бил Альвареса в то время, когда это было сделать попроще.

Брайан Мендоса и Тим Цзю. Фото Getty Images

Два-три года назад Тим не выглядел даже вполовину такой серьезной силой, как сейчас. Хотя это, конечно, во многом эффект убедительных побед над более-менее удобными соперниками, а вместе с силовым стилем все выглядит еще эффектнее.

Брайан Мендоса выстоял 12 раундов, но оказывал ощутимое сопротивление и выигрывал раунды только в первой половине боя. Дальше урон накопился, а Тим в свойственной ему манере раздавал силовые удары, уже не опасаясь жесткого ответа. Джебы не были эффективным оружием ни того ни другого боксера, а вот в силовых у Цзю было явное преимущество, причем от раунда к раунду Мендоса смотрелся все более избитым и изможденным.

В бою не было какой-то весомой точки в финале, но это не проблема. Осторожнее рассуждать о бое с Чарло стоит только потому, что стиль Джермелла не такой предсказуемый и удобный для Цзю. Мендоса боксер простой, он медленный на ногах, предпочитающий драться на ближней и средней дистанции, и там Цзю его сожрал. Чарло, когда он в тонусе и в своем весе, работает в момент сокращения дистанции, чуть опережая соперника. Его можно на какое-то время подавить прессингом, но стоять под огнем он не станет, реванш с Брайаном Кастаньо показал, что чемпион вполне себе контратакует, даже двигаясь спиной к канатам, находит дыры для апперкотов и хуков — и здесь в Цзю для него попасть будет несложно. Чарло бьет жестко, избирательно, а еще он терпелив и неплохо держит.

Тим Цзю. Фото Getty Images

Но с высокой вероятностью, если он не возьмет паузу в карьере, следующим для него Тим Цзю не станет. Во-первых, пояса WBO Джермелла уже лишили. Во-вторых, IBF ставит условие до 9 ноября договориться с претендентом Бахрамом Муртазалиевым. Хотя до сих пор неясно, нужны ли Чарло все эти пояса, претенденты, которых он не выбирал (и за бои с которыми много не платят), и санкционные взносы в федерации, которая фактически ворует деньги из его кармана. Так что я не удивлюсь, если Чарло решит сохранить себе только один пояс и проведет объединительный бой с Цзю.

Мне нравятся вещи, которые делают промоутеры с именем Цзю в Австралии, — Тим от «сына Цзю» дорос до своей личной известности, и его уважают уже за свои бои, а не за чьи-то еще заслуги. Мне нравится готовность Цзю драться в США и добиваться встречи с Чарло. «Эй, Чарло!!! Где ты?!» — после боя. Мне нравится пятый раунд, где Тим всаживает апперкоты в голову соперника. Но мне по-прежнему не нравятся шансы против Чарло, нужно еще немного подрасти.

Забавно, еще несколько лет назад мы спрашивали себя, хорош ли он вообще как боксер, настоящий ли, имеет ли право на все эти авансы и бои с кем-то выше среднего уровня... А теперь вопрос стоит иначе — хорош ли Цзю настолько, чтобы считаться лучшим в этом весе? Хорош ли он в сравнении с чемпионами? Думаю, скоро Тим нам ответит.