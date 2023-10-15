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Сегодня, 11:30

Тим Цзю победил Мендосу решением. Пусть вас не обманывают эти 12 раундов — бой превратился в избиение

Андрей Баздрев
Обозреватель
Боксеры Тим Цзю и Брайан Мендоса
Тим Цзю и Брайан Мендоса.
Фото Getty Images
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Тимофей защитил пояс WBO и добивается встречи с Джермеллом Чарло.

За Тима Цзю болеть приятно. Он не только бьет соперников максимально жестоким образом, его стиль в ринге не предполагает аккуратность и излишнюю осторожность. Побочный эффект этого, кстати, мы видели уже несколько раз, когда он сам пропускал и падал в начале поединка. А еще Цзю, как говорят на Западе, очень fan-friendly, то есть говорит вещи, которые приятно слышать фанатам. Уважителен, вызывает чемпиона и самого сильного бойца своего веса, не преувеличивает значимость своего пояса, который, кстати, из временного стал полновесным — ровно в тот момент, когда Джермелл Чарло, еще недавно абсолютный чемпион, вышел на ринг против Сауля Альвареса.

«Я не чувствую себя чемпионом, — цитировали Тима перед боем. — Я уже говорил это, я должен побить самого крутого в этом дивизионе. Остальное — просто часть общей цели».

Чарло там ничего, кстати, не показал, но все же понимают, что он думал о деньгах, а не о том, как сбежать от Тимофея. Сейчас самое время написать о том, что, если бы у Джермелла было стратегическое мышление (как у Флойда Мейвезера или Роя Джонса), он бы давно подрался с Цзю, еще до того, как тот окрепнет и наберется опыта. Как Мейвезер бил Альвареса в то время, когда это было сделать попроще.

Боксеры Брайан Мендоса и Тим Цзю
Брайан Мендоса и Тим Цзю.
Фото Getty Images

Два-три года назад Тим не выглядел даже вполовину такой серьезной силой, как сейчас. Хотя это, конечно, во многом эффект убедительных побед над более-менее удобными соперниками, а вместе с силовым стилем все выглядит еще эффектнее.

Брайан Мендоса выстоял 12 раундов, но оказывал ощутимое сопротивление и выигрывал раунды только в первой половине боя. Дальше урон накопился, а Тим в свойственной ему манере раздавал силовые удары, уже не опасаясь жесткого ответа. Джебы не были эффективным оружием ни того ни другого боксера, а вот в силовых у Цзю было явное преимущество, причем от раунда к раунду Мендоса смотрелся все более избитым и изможденным.

Тим Цзю и&nbsp;Брайан Мендоса. Тим Цзю победил Брайана Мендосу решением судей: онлайн-трансляция боя

В бою не было какой-то весомой точки в финале, но это не проблема. Осторожнее рассуждать о бое с Чарло стоит только потому, что стиль Джермелла не такой предсказуемый и удобный для Цзю. Мендоса боксер простой, он медленный на ногах, предпочитающий драться на ближней и средней дистанции, и там Цзю его сожрал. Чарло, когда он в тонусе и в своем весе, работает в момент сокращения дистанции, чуть опережая соперника. Его можно на какое-то время подавить прессингом, но стоять под огнем он не станет, реванш с Брайаном Кастаньо показал, что чемпион вполне себе контратакует, даже двигаясь спиной к канатам, находит дыры для апперкотов и хуков — и здесь в Цзю для него попасть будет несложно. Чарло бьет жестко, избирательно, а еще он терпелив и неплохо держит.

Боксер Тим Цзю
Тим Цзю.
Фото Getty Images

Но с высокой вероятностью, если он не возьмет паузу в карьере, следующим для него Тим Цзю не станет. Во-первых, пояса WBO Джермелла уже лишили. Во-вторых, IBF ставит условие до 9 ноября договориться с претендентом Бахрамом Муртазалиевым. Хотя до сих пор неясно, нужны ли Чарло все эти пояса, претенденты, которых он не выбирал (и за бои с которыми много не платят), и санкционные взносы в федерации, которая фактически ворует деньги из его кармана. Так что я не удивлюсь, если Чарло решит сохранить себе только один пояс и проведет объединительный бой с Цзю.

Мне нравятся вещи, которые делают промоутеры с именем Цзю в Австралии, — Тим от «сына Цзю» дорос до своей личной известности, и его уважают уже за свои бои, а не за чьи-то еще заслуги. Мне нравится готовность Цзю драться в США и добиваться встречи с Чарло. «Эй, Чарло!!! Где ты?!» — после боя. Мне нравится пятый раунд, где Тим всаживает апперкоты в голову соперника. Но мне по-прежнему не нравятся шансы против Чарло, нужно еще немного подрасти.

Тим Цзю нокаутировал Тони Харрисона. Тим Цзю с первым поясом. Все закончилось жестокой бойней

Забавно, еще несколько лет назад мы спрашивали себя, хорош ли он вообще как боксер, настоящий ли, имеет ли право на все эти авансы и бои с кем-то выше среднего уровня... А теперь вопрос стоит иначе — хорош ли Цзю настолько, чтобы считаться лучшим в этом весе? Хорош ли он в сравнении с чемпионами? Думаю, скоро Тим нам ответит.

Бокс
Тим Цзю
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