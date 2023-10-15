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Сегодня, 16:10

«Мендосе долго будут сниться апперкоты Тима». Реакция экспертов на доминирующую победу Тима Цзю

Отдел единоборств «СЭ»
Боксер Тим Цзю
Тим Цзю.
Фото Getty Images
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Сам Тим уже готов драться с Саулем Альваресом.

В ночь на 15 октября в Сиднее, Австралия, состоялся вечер бокса, в главном поединке которого чемпион WBO в первом среднем весе Тим Цзю победил временного чемпиона WBC в этой категории американца Брайана Мендосу. Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Цзю.

На пресс-конференции после поединка Тим удивлялся стойкости Мендосы. «Я думал, что он упадет в нокаут. Я слышал, как он дышал во время боя. Он стонал, издавал странные звуки... Я думал: «Черт, как он вообще еще стоит?» После всех моих апперкотов. У него храброе сердце, это точно. Большинство боксеров бы просто сдались. Поэтому я так уважаю Мендосу. Он настоящий воин, у него психология воина. Он вышел с настроем убивать или быть убитым».

Боксер Тим Цзю
Тим Цзю.
Фото Соцсети

 

Следующий поединок Цзю хотел бы провести весной следующего года, а во время общения с журналистами он бросил вызов двум самым громким именам.

«Бой в марте 2024 года — это было бы идеально. Немного времени отдохну, восстановлюсь... Потому что этот год был сумасшедшим: три боя, все на топовом уровне. Переполненные арены. Я практически не был дома, готовился в режиме нон-стоп. Так что сейчас немного передохну — и снова в бой.

Чарло, ты где, дружище? Он думает в своей сумасшедшей голове, что побьет меня. Давай, попробуй. Он дрался с Канело, который является лучшим боксером вне зависимости от весовой категории. Впрочем, Чарло — лучший в первом среднем весе. Давайте определим настоящего короля дивизиона.

 
Тим Цзю и&nbsp;Брайан Мендоса. Тим Цзю победил Мендосу решением. Пусть вас не обманывают эти 12 раундов — бой превратился в избиение

Считаю ли я, что только Сауль Альварес может составить мне конкуренцию в ринге? Да, это как раз мой уровень. Это уровень супербоев. И это не просто моя дерьмовая болтовня. С детства родители учили меня: если ты что-то говоришь, то ты должен делать это, понимаешь? Я верю, что вхожу в 1%, а может, даже в 0,01% лучших боксеров планеты. Я на уровне супербоев в Лас-Вегасе. Так что я готов».

Соперник Тима, Брайан Мендоса, признал, что российский австралиец был сильнее, но заявил, что Цзю не показал ничего необычного — просто сам Мендоса плохо действовал в атаке.

«Так бывает. Это был бой самого высокого уровня, — сказал Мендоса на пресс-конференции. — Сегодня Тим был лучше меня, полностью выложился и добился успеха. Показал ли Цзю нечто необычное? Нет, честно говоря, он показал ровно то, что я от него ожидал. Я просто не смог правильно корректировать свои действия во время боя. Я достаточно неплохо нейтрализовал его сильные стороны, но ничего не показал в атаке. Так что признаю: Тим был лучше меня».

Боксеры Брайан Мендоса и Тим Цзю
Брайан Мендоса и Тим Цзю.
Фото Getty Images

 

На пресс-конференции победитель также отметил, что пока не считает себя великим боксером, а лучшими из лучших назвал Джеффа Феника и своего отца. Последний уже сообщил, что ему понравился поединок старшего сына.

«Он победил и отстоял звание, — сказал Цзю «СЭ». — Я доволен боем. Это был бой против хорошего соперника, который ни разу на полу не был. Поэтому это был тяжелый и хороший бой. Эмоции только положительные».

 
Тим Цзю и&nbsp;Брайан Мендоса. Тим Цзю победил Брайана Мендосу решением судей: онлайн-трансляция боя

Похвалил Тима и бывший чемпион мира Григорий Дрозд. «Победа Цзю — это хорошая новость, — сказал Григорий «СЭ». — Молодец, что победил. Ожидания от Тима у меня только хорошие. Цзю молодой, активный, перспективный, и он молодец, что уже смог стать чемпионом мира».

А олимпийский чемпион Рио-2016 Евгений Тищенко объяснил, почему Цзю так здорово смотрелся против Мендосы, которого Евгений не считает слабым соперником. «Мне понравилось выступление Цзю, — сказал Тищенко matchtv.ru. — Он распределил себя на всю дистанцию, функционально был готов на все 12 раундов. Мендоса непростой боксер. Нестандартный. И Цзю выглядел хорошо. Я бы с удовольствием посмотрел поединок Цзю с Чарло».

Боксеры Тим Цзю и Брайан Мендоса
Тим Цзю и Брайан Мендоса.
Фото Getty Images

 

Промоутер Владимир Хрюнов отметил, что в поединке против Мендосы Цзю мешало желание нокаутировать соперника, но в остальном боксер из Австралии отлично себя показал. «Тим провел великолепный бой, — сказал Хрюнов «Советскому спорту». — Единственное, было очень заметно его желание завершить поединок досрочно. В какие-то моменты это мешало Тимофею, он сам удивлялся, как его, казалось бы, результативные удары, которые он доносил до цели, не приносили нокаута. Это основная сложность в этом бою. А так поединок Тимофей провел хорошо, одержал красивую победу».

Одобрение Тим получил и от главы тренерского совета сборной России по боксу Эдуарда Кравцова. «В целом хороший бой, мне понравилось, — сказал Кравцов «Чемпионату». — В первой половине поединка, скажем так, не все получалось, а потом начал доминировать. Хорошо, уверенно выиграл. Вопросов к этому не должно возникнуть. Даже по судейству, я посмотрел карточки, оценили 8-4 по раундам, все справедливо».

Боксер Дмитрий Кудряшов согласился с Кравцовым, что во второй части поединка Цзю выглядел лучше, чем в первой. «Как и ожидалось, американец не стал подарком, а Тим долго запрягает, но быстро едет, — сказал Кудряшов matchtv.ru. — Нельзя сказать, что первую половину поединка он провалил, однако ударов было не так много. Мендосе еще долго будут сниться апперкоты Тима».

Бокс
Тим Цзю
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Тим Цзю победил Мендосу решением. Пусть вас не обманывают эти 12 раундов — бой превратился в избиение