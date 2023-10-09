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Сегодня, 16:30

Убийственное летящее колено и избиение в боксе. Топ-10 лучших нокаутов недели

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
Фото Скриншот из трансляции
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Кто и как вырубал людей по всему миру в течение последних семи дней.

Новая неделя подарила много ярких нокаутов, но большинство из них могли остаться незамеченными просто потому, что случились в локальных промоушенах разных стран мира. Исправляем эту ситуацию и рассказываем о 10 самых жестких нокаутов недели.

Антонио Руэлас — Мигель Валтьерра

На турнире LXF 11 в Лонг Бич, Калифорния, одним из самых ярких получился поединок двух любителей, Антонио Руэласа и Мигеля Валтьерры. Бойцы вышли на бой по формуле два раунда по три минуты, но закончилось все уже в первые 60 секунд.

Руэлас пошел вперед и набрасывал удары, большая часть из которых попадала прямо в голову Валтьерры. Когда соперник уже потерял способность защищаться, Руэлас начал молотить его так, что тот потерял сознание — только тогда рефери остановил бой.

Камило Монтес — Элиас Альбернас

Один из самых дерзких нокаутов выдал уругваец Камило Монтес, который бился в родной стране на местечковом турнире Samurai Fight House 13 против Элиаса Альбернаса. Монтес пытался перехитрить Альбернаса обманками — все для того, чтобы выдать один из самых красивых бэкфистов в ММА.

Молодой уругваец сделал вид, что пробьет боковой слева, но вместо этого развернулся вокруг своей оси и ударил Альбернаса тыльной стороной правой руки. После такого неожиданного попадания соперник рухнул на канвас — добивания не потребовалось.

Бобби Грин — Грант Доусон

Вот от кого на этой неделе точно не ожидали ничего выдающегося, так это от Бобби Грина. Ветеран UFC шел огромным андердогом в поединке против Гранта Доусона, а многие вообще задавались вопросом, зачем Доусон согласился на бой против такого соперника. Но итогом стал один из самых громких апсетов года.

Грин поймал Доусона на встречный джеб в самом начале поединка. Когда Грант упал, Бобби сориентировался и добил соперника в граунд-энд-паунде. Доусон, похоже, был серьезно потрясен, потому что не смог выбраться из-под Грина или завязать его внизу.

Тенг Лиге — Асикербай Цзиненсибек

Страшный нокаут коленом в голову в главном событии на турнире китайского промоушена JCK Fight Night. Китаец Тенг Лиге победил соотечественника Асикербая Цзиненсибека в пятом раунде — этот финиш стал для него уже 28-м в 37 боях.

Ситуация классическая: когда Цзиненсибек пытался пройти в ноги, Лиге поймал его коленом. Получилось так точно, как голова проигравшего отскакивает от колена Лиге. Когда Цзиненсибек упал на канвас, Лиге решил, что надо добавить еще пару ударов — хаммерфисты прилетели куда-то в область груди. Скорее всего, победитель специально не бил в голову, просто обозначая удары, чтобы рефери поскорее остановил.

Седрик Думбе выиграл нокаутом за&nbsp;9 секунд на&nbsp;глазах у&nbsp;Килиана Мбаппе. Вырубил за 9 секунд на глазах у Мбаппе, колхозка в стиле Лобова. Топ-10 лучших нокаутов недели

Карлос Вемола — Павол Лангер

Легенда чешских ММА Вемола оформил один из самых быстрых нокаутов в своей карьере — всего за семь секунд. Да, когда-то он вырубал людей и быстрее, но было это очень давно. В этот раз пострадал словак Павол Лангер, который и близко не подходил Вемоле по уровню навыков.

Сначала чешский боец по прозвищу Терминатор принял один из ударов Лангера, а затем сразу ответил двойкой из боковых. Левый прилетел прямо в челюсть соперника, который сразу упал на настил — Вемоле осталось только добить.

Лэй Вуд — Джош Уоррингтон

Редкий глухой боксерский нокаут выдал 35-летний англичанин Лэй Вуд, который в седьмом раунде просто избил более молодого Джоша Уоррингтона в поединке за титул WBA в 126 фунтах. При этом по судейским карточкам Вуд наверняка проигрывал

Перед тем как Уоррингтон упал, он принял пять точных ударов Вуда подряд, и каждый из них получился невероятно тяжелым. Уже после четвертого попадания Джош летел на канвас, но после пятого Уоррингтон уже точно мог быть уверен, что соперник за 10 секунд не поднимется.

Андре Синарахуа — Альберто Дель Кампо

В Испании на турнире Ansgar Fighting League 32 перуанец Андре Синарахуа оформил жесткий нокаут уже в своем дебютном профессиональном поединке. Пострадал испанец Альберто Дель Кампо, который ранее уже выступал в профи.

В начале второго раунда Синарахуа поймал соперника встречным прямым. Дель Кампо упал на настил, а перуанец сразу набросился на него с добиваниями, хотя делать это было необязательно. Что интересно, бой транслировали на стриминговой платформе DAZN, известной скорее показом крупных боксерских поединков вроде Бивол — Канело и Усик — Джошуа.

Франко Кривелларо — Джозеф Идальго

В еще одной необычной локации, городе Сантьяго, столице Чили, состоялся турнир Open Fight Latam, где аргентинец Франко Кривелларо за 35 секунд нокаутировал местного бойца Джозефа Идальго. Бой проходил на открытом воздухе.

Кривелларо потребовался один точный удар, чтобы сложить соперника. Аргентинец выбросил тяжелый оверхенд, который достиг цели, после чего Идальго упал на спину, а Кривелларо просто несколько раз его добил.

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Николай Казачинский — Кристиан Олщак

На польском турнире Strife 4 украинский любитель Николай Казачинский выступил против поляка Кристиана Олщака — бой продлился 50 секунд. 19-летний Казачинский аккуратно уходил от всех ударов Олщака, а затем выбросил один точный апперкот, после которого соперник упал без сознания.

Генри Эскалона — Херардо Босо

Возможно, один из лучших нокаутов года выдал недавний любитель Генри Эскалона из Венесуэлы. На турнире Legion MMA 7, который проходил на родине Эскалоны, боец вырубил соотечественника Херардо Босо.

Поединок завершился в первом раунде после того, как Эскалона поймал Босо летящим коленом. Босо не упал — получилось даже хуже для него. Он оказался в замороженном состоянии, и его опустил руками на канвас уже сам Эскалона. Естественно, о том, чтобы добивать соперника, речи быть не могло.

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