Ужасная трагедия, о которой не знал боксерский мир. Фьюри потерял ребенка за день до поединка с Усиком

Личная боль британской суперзвезды.

21 декабря 2024-го в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдет, возможно, самый ожидаемый поединок года в боксе — реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. На днях состоялась пресс-конференция, приуроченная к этому событию, и она неожиданно потрясла спортивный мир.

Потеря ребенка

Тайсон разоткровенничался и рассказал, что за день до их первого боя с Усиком в мае он потерял ребенка. У его супруги Пэрис, которая была на шестом месяце беременности, случился выкидыш, а Фьюри не мог быть рядом, поскольку готовился к выступлению в другой точке мира.

«Она была на шестом месяце, это был не просто выкидыш в самом начале, а рождение мертвого ребенка. Пройти такое в одиночку — нехорошо. Когда Пэрис сообщила, что не может приехать ко мне, то я почувствовал неладное. Она сказала, у нее повышенное давление. Турки предлагали нам частный самолет и врача на борту, но жена заявила, что не сможет прилететь. Я просил ее рассказать, в чем дело, но она не стала. Так я все понял, а когда вернулся, то убедился в этом. Пэрис скрывала, что ребенка больше нет», — цитирует Фьюри Sky Sports.

По словам 36-летнего британского боксера, это было одно из самых сложных испытаний в его жизни, но сейчас он сосредоточен только на реванше, пытаясь оставить позади прошлое.

«Не хочу оправдываться за то поражение. В этот раз я должен быть чуть сфокусированнее и умнее. Что произошло — то произошло. Проехали. В реваншах я всегда побеждаю нокаутом. Вне зависимости от имени соперника. Любой, кто выходил против меня больше одного раза, был нокаутирован», — добавил Тайсон.

Психологический триллер

Если вспомнить, как закончилась первая встреча между Усиком и Фьюри, можно легко понять, почему реванш столь ожидаем. Весной боксеры провели напряженный 12-раундовый бой, по итогам которого судьи отдали победу украинцу раздельным решением: 115-112 в пользу Александра, 114-113 — Тайсона, и снова 114-113 в пользу Усика.

Разница небольшая, и зимой британец постарается все исправить. Нас ждет не просто битва за титулы, а настоящий психологический триллер — трагедия Фьюри добавит этой и без того мощной вывеске особую эмоциональную нагрузку.

Тайсон Фьюри с женой Пэрис. Фото соцсети

Большая семья

Тайсон Фьюри знаком с Пэрис с 16 лет, а в 2008 году влюбленные узаконили свои отношения. Супруги уже воспитывают шестерых детей — трех девочек и трех мальчиков. Последней появилась на свет дочка Атина. Она родилась в 2021 году.

Британец не один раз заявлял, что его сыновья будут продолжать его дело и обязательно станут боксерами, поскольку этот вид спорта генетически заложен в корнях его семьи.