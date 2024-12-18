До реванша Усика с Фьюри осталось несколько дней. В какой форме находится Тайсон?

Похоже, британец полностью готов.

В ночь с 21 на 22 декабря (после 1.30 по мск) в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, состоится вечер бокса, в главном событии которого Александр Усик проведет реванш против Тайсона Фьюри. В первом поединке украинец победил раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира.

Если посмотреть на свежие фотографии из лагеря, можно сделать вывод, что Фьюри находится в отличной форме. Он избавился от лишнего веса и выглядит даже сухим относительно того, в какой форме он был в прошлых поединках. То же самое можно сказать и о фотосессии Тайсона в преддверии поединка.

Фьюри готовился к этому поединку на Мальте, откуда недавно вылетел в Рияд. Под руководством Шугар Хилла он спарринговал с другими тяжеловесами, среди которых были казахстанец Жан Кособуцкий и россиянин Алексей Дронов. В интервью «СЭ» Дронов поделился информацией о функциональном состоянии Цыганского Короля.

По словам Дронова, во время тренировочного лагеря команда совершала пробежки дважды в неделю, и с функционалом у Тайсона никаких проблем нет. При этом пару раз в неделю Фьюри работал в зале, но не с железом, а в формате круговых тренировок. Российский боксер уверен, что реванш будет другим, так как Фьюри находится в отличной форме.

«Бег у нас проходил два раза в неделю, — сказал Дронов. — Был длинный бег, то есть в горы, на спуске. Были спринты в горы — ну, спринты с наклоном. Не то чтобы здесь большие горы, но зато постоянные перепады. Выходит довольно продуктивная работа. В последний день мы делали бег с ускорениями, и намного легче чувствовалось. И сам Тайсон очень сильно прибавил.

Тайсон Фьюри. Фото Reuters

Я не заметил, чтобы у него были проблемы с выносливостью. Держит темп, если нужно, то ускоряется в гору, даже когда просто бежим. Тайсон сам себя всегда заводит, он себя заставляет, где нужно. Постоянно себя испытывает — и не только на беге, но и на спаррингах. Каждую сессию выкладывается на полную.

У него есть тренер по ОФП. Да, мы приходили в этот зал тоже два раза в неделю. Но тренировка вся направлена на боксерские движения, то есть никакого тяжелого железа, в основном работа с резиной, с медицинболами. Все очень интенсивно, были блоки в формате круговой тренировки. И Шугар тоже — он свои задания там дает. У них, естественно, коммуникация между тренерским штабом — предварительно решают, что он будет делать. Но все только боксерское.