Ломаченко нокаутировал Камбососа. Что дальше, и почему великой карьеры у Василия пока не получилось?

Василий Ломаченко забирает вакантный пояс IBF в легком весе, остановив в 11-м раунде Джорджа Камбососа.

Начинался поединок так себе. Бои Ломаченко сейчас вообще не для тех, кто любит помахать флагом СССР, сидя у телевизора. Василий в этот период своей карьеры любит иногда прогулять 3-4 раунда (бывало и больше), а потом вместе с менеджером Эгисом Климасом предъявляет что-то судьям. Это и способ беречь себя, и, наверное, слишком часто он выходит на ринг с недолеченными травмами, но зритель, как правило, хочет от своих любимых героев 125% отдачи и только иногда согласен на 100 процентов. Сотни сегодня не выдал ни один из участников.

Джордж Камбосос никогда не был особенно хорош, но за счет плана и дисциплины выиграл у Теофимо Лопеса, например. Потом оказалось, что Тео чуть не умер перед боем, но заслуги Камбососа и его команды менее значительными не становятся. Девину Хэйни австралиец проигрывал совсем немножко — но в каждом раунде. Просто там был более высокий класс бокса. Ничего выдающегося, ноль героического.

Здесь у Джорджа было небольшое преимущество в активности в начальных трех раундах. У одного из судей он выиграл первый раунд, у другого третий. Василий просто опять прогулял начало боя. Он включился в четвертом, и поединок начал превращаться в мастер-класс семьи Ломаченко. Ну потому что Камбосос, может быть, в тренировочном лагере понимал, как действовать против соперника, а в ринге сегодня — уже нет. То пытался взять активностью, то переключался в режим контрпанчера и пробовал ловить Василия ответными атаками (кое-что даже удавалось), затем метил в корпус, но забывал об этом через несколько минут. В общем, немного хаотически работал с точки зрения тактики. Соответственно, в таком боксе, где человека можно ловить на ошибках, Василий один из лучших в мире. С Хэйни не вышло, потому что тот делал скучные и уверенные вещи, не отступая от плана, плюс у Девина преимущество в размерах было значительное.

Камбосос обозначил свое желание бить позлее в конце третьего раунда, а в четвертом сам попал под прессинг, засуетился, снова оказалось, что, отходя назад, он боксировать не умеет, пытался отмахиваться, но соперник все видел. В пятом он так промазал, потерял равновесие и чуть не получил нокдаун. В седьмом раунде, после довольно хорошего шестого, австралиец опять запутался в руках и ногах и улетел по инерции следом за своим хуком. Ломаченко в этот момент двигался вообще в другую сторону.

Не прежний «сбой в матрице», но на ногах Василий все еще обыгрывает почти всех. Особенно тех, у кого голова для того, чтобы пропускать в нее удары, а не думать. 50 процентов силовых ударов заходили в цель у Ломы. Камбосос начал «заплывать» после 6-7-го раунда, затем открылось рассечение, а в 10-11-м раундах соперник играл с ним, как хищник с пищей. Вынудил пойти в обмен ударами, отвлек внимание, пробил в печень.

Технический нокаут в 11-м раунде — если бы угол Джорджа не выбросил белое полотенце, то рефери сам едва ли дал бы ему пропустить больше 1-2 ударов. Ломаченко забирает пояс IBF в легком весе, которым владел до 2020 года. До Теофимо, Хэйни и пр.

Скажем честно, мы уважаем Ломаченко не за то, что он делает сейчас, а скорее по совокупности заслуг и впечатлений. Да, он двукратный олимпийский чемпион. И во втором поединке в профи вышел на чемпиона мира, проиграл — но даже тот бой с Салидо это значимая часть его истории. Лома взял третий титул чемпиона мира всего за 12 боев, такого не происходило никогда, и я не уверен, что кто-то это вскоре повторит. В его лучших боях мы видели феерию финтов и комбинационного бокса, тотальное доминирование над соперниками, но только все это было недолго — и чаще всего против оппозиции не топ-уровня.

Помните 2017-2018-й? Промоутер Боб Арум тогда пытался организовать бои Пакьяо с Ломаченко и Кроуфордом. Вот какое место занимал в боксе Василий.

Ломаченко требовал, чтобы Пакьяо спустился в легкий вес (из полусреднего), но сам подниматься хотя бы на категорию отказывался. Кроуфорд тоже двинулся дальше и сейчас чуть ли не с Альваресом собирается боксировать в суперсреднем (думаю, до этого не дойдет — но тем не менее). И Лома остался без мегафайтов. Не потому, что не хотел. Василий и Анатолий Ломаченко очень хорошо понимали свои ограничения, самый тяжелый вес, в котором могли выступать, исходя из природных данных, например. В своем весе (а это еще до нынешнего легкого) чемпион был хорош, завоевал фанатов, но когда понадобилось дать чуть больше 100% и прыгнуть куда-то выше, просто ради истории и риска, они обошлись без героизма. А потом случились поражения от Теофимо Лопеса и Хэйни. Они сделали это и тоже пошли дальше, в вес до 140 фунтов. Думаю, Василий с отцом зря тогда не рискнули, 6-7 лет назад. А сейчас, наверное, уже и физических ресурсов организма может не хватить на такие прыжки.

Что им остается сейчас? Джервонта Дэвис сначала написал в соцсетях «этот будет после Фрэнка Мартина», затем почему-то удалил. Наверное, сверху кто-то позвонил. Может, для Джервонты есть что-то поинтереснее... следом он начал снова ругаться с Шакуром Стивенсоном. Не думаю, что для Ломаченко сейчас подходящей стратегией будет защищать пояс раз в 6-9 месяцев и ждать, что большой бой сам свалится на него.

Василий Ломаченко. Фото Global Look Press

Неочевидный вариант:

Может, стоило бы попытаться вновь уйти ниже легкого веса, поехать драться с Наойей Иноуэ. Японец как раз будет готов к такому рискованному для себя варианту. Василий для него большой, но не жесткий. Иноуэ стал чемпионом раньше Ломаченко, прошелся по весам вверх, и вот 11 лет спустя все еще без поражений. И промоутеры легко собирают на него стадионы в Японии.

Или для Василия придумают защиты против мексиканцев — и будут соперниками какие-нибудь Оскар Вальдес, Эммануэль Наваретте, Уильям Сепеда. Хорошие и не очень сложные бои. Ну, тогда у нас еще один великий чемпион (по совокупности заслуг), но без мегафайтов больших побед. Я бы хотел знать, не считают ли Василий и Анатолий Ломаченко, что тогда, в 2018-м, они ошиблись и выбрали какой-то не тот путь?