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Сегодня, 02:20

Минеев и бокс расправились с Исмаиловым

Минеев победил Исмаилова решением судей в бою по правилам бокса
Андрей Баздрев
Обозреватель
Владимир Минеев в поединке против Магомеда Исмаилова.
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Минеев и Исмаилов завершили свою трилогию боксерским боем в Москве.

В качестве акта обозревательского терроризма, я начну статью так же, как предыдущую — про олимпийцев и теперь чемпионов в профи Батыргазиева и Гаджимагомедова, теми же словами:

«Вполне может быть, что Минеев и Исмаилов — это лучшее, что произвела на свет система современного российского НЕБОКСА, в широком смысле — просто индустрия боев, где давно все смешалось, одни и те же люди выступают в лигах по ММА, затем проводят в других промоушенах боксерские бои в маленьких перчатках и в клетке, а иногда вообще узнают накануне боя о странных правилах — вроде как все можно, но бороться нельзя».

Владимир Минеев&nbsp;&mdash; Магомед Исмаилов. Минеев и Исмаилов снова встретятся: главная информация о бое по правилам бокса

Сегодня у нас была относительно понятная и чистая форма поединка — бокс, без нюансов и оговорок. Только вот боксеров в карде почти не было.

В тех случаях, когда человек из ММА надевает боксерские перчатки — он не становится боксером. Умение наносить урон в этих перчатках само по себе не появляется, как и расчет дистанции, а то, что они делают на тренировках — фаната бокса со стажем может серьезно расстроить. Да и нокауты случаются в боях таких ММА-боксеров из-за большой разницы в классе или совсем разной по качеству подготовки.

Шансы украсть шоу были у Чингиза Натырова, который 5-0, чемпион России среди молодежи, у него был не сложный в принципе аргентинец в соперниках. Но хитрый, поединок получился жестким, напряженным, но совсем не красивым для зрителя. Впрочем, заметно было, что та аудитория, которая пришла на шоу, не очень любит боксеров весом 55 кг, а боксирующих ММА-шников — да.

От главного боя за версту пахло мисматчем. Минеев выглядел более квалифицированным боксером, на бумаге. Чувство дистанции, джеб, более разнообразный арсенал. Как минимум Владимир мог бы держать оппонента на дистанции и разбивать встречными ударами. Но после первого раунда он как будто слишком освоился, сам себя убедил, что у Магомеда ничего нет, стал зачем-то пропускать. Зачем- стало ясно в четвертом раунде, пропустив Исмаилова к себе поближе, Минеев всадил удар навстречу и отправил его в нокдаун. Добить до гонга не вышло, но Владимир и не торопился, больше издевался.

В пятом лицо Маги продолжило превращаться в гематому. Сам он тоже попадал, но у соперника удары были весомее. В шестом Мага снова пропустил и, дезориентированный валился на пол. При этом Минеев порядком подустал и тоже не попадал по неподвижной цели.

В седьмом раунде часть болельщиков Исмаилова начали покидать рингсайд. Некоторые женщины жмурились и отворачивались. Крови было много, но только у Магомеда на лице. В каждом перерыве его приводили в порядок, пытались дать какие-то советы — но в целом ничего не работало, у них просто не было в наличии такого инструмента, как бокс.

Истинным героем последних раундов боя (всего он был запланирован на 8) стал рефери Андрей Петрович Курнявка, в прошлом тяжеловес со страшным ударом, человек интересной и богатой на события судьбы, а потому особенно авторитетный. С невозмутимым видом он поднимал Магу с пола и отправлял в бой. Считал нокдауны там, где другие бы уже остановили поединок. Смотрел внимательно, и взгляд его говорил — «вы же сами хотели бокс? Будете добивать друг друга по моим правилам».

Правила Курнявки довели Магу и Вову до финального гонга. В победе Минеева в целом никто и не сомневался. То, что казалось мисматчем с самого начала, оказалось зрелищем более кровавым, но тоже безальтернативным. Бокс и Минеев расправились с Исмаиловым.

Владимир Минеев
Магомед Исмаилов
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Минеев и Исмаилов снова встретятся: главная информация о бое по правилам бокса