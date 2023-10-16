«Как сказал — так сказал!» Поветкина захейтили за слова «слежу только за русскими», но он не собирается оправдываться

Все началось с признания Александра, что он не смотрит бои Махачева.

Олимпийский чемпион и бывший чемпион мира по боксу Александр Поветкин подвергся шквалу критики болельщиков после комментария относительно своих болельщицких предпочтений. Боксер признался, что следит только за спортсменами русской национальности, а об Исламе Махачеве он не знает.

— А за кем следите, если говорить конкретно об ММА?

— Ну, Волков мне нравится, молодец, — сказал Поветкин в интервью «СЭ» 23 сентября. — Наш парень. Кто еще... Вспоминаю — у меня памяти нет...

— Сергей Павлович? Тоже в тяжелом весе.

— А, ну он-то вообще сейчас молодец. [Еще] Наш парень, самбист, памяти нет...

— Ислам Махачев?

— Нет-нет, русский. Я за русскими смотрю (смеется). Я же русский, за ними не слежу. Из башки у меня вылетело...

— Россиянин?

— Русский, да, россиянин.

— Не следите за боями нерусских бойцов — просто интересно, почему?

— Не-не, почему не слежу, иногда могу посмотреть, но чтобы специально — нет. А так могу посмотреть. Много бойцов разной национальности, есть сильные бойцы, это однозначно. Но чтобы сильно смотрел — даже не знаю.

— Пожалуй, самый популярный и сильный — это Ислам Махачев.

— Слушай, не смотрю, не слежу. Не смотрел ни разу, честно. Ничего не буду говорить, просто не знаю за человека ничего.

Александр Поветкин. Фото Алексей Иванов, «СЭ»

Неосведомленность Поветкина возмутила кавказских болельщиков в комментариях под видео. Они стали подозревать Александра в шовинизме и национализме. Вот несколько цитат:

«Ах, Поветкин, Поветкин, столько народу из Дагестана за тебя болели, переживали, а ты, оказывается, был недостоин».

«Сразу видно: сила и интеллект у человека очень разные».

«Извини, Саша, что смотрел и ждал твои бои по боксу, не спал допоздна. Я думал, ты для всей страны бился, а, оказывается, только, как ты говоришь, для своих».

«Показал, кто он и что он из себя представляет».

«Я сам с Кавказа. Я не националист, тем более, когда касается спорта, я болею за каждого спортсмена из России. И за этого человека с коротким умом я тоже болел. Но, оказывается, зря. Он действительно не тот, за которого можно болеть. И к тому же очень далек от того, чтобы назвать его умным. Потому что он человек публичный и такие фразы не красят его вообще. Тем более из-за его этих фраз очень много негатива пишут друг другу жители России — одни просто русские, другие с Кавказа. Он потерял уважение в глазах очень многих людей и спортсменов».

Высказывание Поветкина огорчило не только поклонников единоборств, но и одного из руководителей крупнейшего российского промоушена. Основатель лиги АСА Майрбек Хасиев опубликовал видео со словами Александра в своих соцсетях и подписал его тремя словами: «А кто это?»

15 октября Поветкин вновь дал интервью «СЭ». Боксер заявил, что не намерен оправдываться, критика хейтеров ему безразлична, а бой Махачева в Абу-Даби он посещать не планирует.

— Ваше интервью, где вы сказали, что следите только за русскими бойцами, вызвало довольно много гнева в комментариях...

— Слушай, пусть вызывает что угодно. Я, честно, оправдываться не люблю, — сказал Поветкин «СЭ». — Я сказал так, как сказал. Понимаешь, у меня много друзей русских, которые дерутся. У меня конкретно за Махачева спросили. Я знаю, что есть боец такой, но я просто не слежу за ним. А что люди какую-то ерунду начинают нести... У меня много друзей и чеченцы, и азербайджанцы, и дагестанцы, я до сих пор общаюсь с ребятами. Все начинают на свой лад перекручивать, но я на это внимание не обращаю, мне до фонаря.

— Ислам Махачев недавно сказал, что был на вашем поединке в Эр-Рияде, сидел в первых рядах. Вам это приятно?

— Я даже не знаю, что ответить. Он сильный боец — это однозначно, но... Сидел и сидел.

— Может, с ответным визитом посетите его бой, который скоро будет в Абу-Даби?

— Ой, блин... Честно, откровенно тебе скажу: я езжу, болею за ребят, которых я знаю. А так я особо не любитель ездить, смотреть.