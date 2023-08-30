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Сегодня, 18:30

53-летний боксер брызнул перцовкой в лицо сопернику на дуэли взглядов. А позже ударил ножом в голову

53-летний боксер брызнул перцовкой в лицо сопернику на дуэли взглядов
Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
53-летний боксер брызнул перцовкой в лицо сопернику на дуэли взглядов.
Фото Скриншот из трансляции
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Ох уж этот бокс блогеров.

Поп-бокс в США давно превратился в мероприятие с участием локальных звезд, многие из которых не всегда знакомы и самим американцам. Чтобы привлекать внимание, боксерам приходится вытворять самую настоящую жесть. На такое не хватило наглости даже у бойцов из российского поп-сегмента, где, казалось, видели уже все.

В Аризоне состоялся турнир Crossover Clash, в рамках которого два ютубера должны были разыграть пояс Influencer Championship Boxing, 53-летний Чарльстон Уайт противостоял 22-летнему Suede the Plug. Их первый поединок завершился победой возрастного Уайта, и промоутеры устроили реванш.

Фото Соцсети

Уайт — ютубер с каналом на 250 тысяч подписчиков, ставший известным рядом скандальных заявлений. По информации Ghgossip, в 14 лет он был оправдан за убийство и сидел в колонии для несовершеннолетних. Сейчас он занимается деятельностью в области социального обеспечения и является основателем и генеральным директором молодежной информационно-пропагандистской программы Hyped about HYPE, направленной на просвещение молодого поколения и удержание его от преступной жизни.

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Сам Чарльстон от преступной жизни не воздерживается. Когда во время дуэли взглядов Suede the Plug толкнул Уайта, тот достал перцовый баллончик и распылил его прямо в лицо оппоненту. Раскаиваться 53-летний боксер не планировал — вместо этого он угрожал ударить Suede еще и шокером.

«Я нажал на эту чертову кнопку, когда он меня толкнул. Я сказал тебе перестать со мной играть. Если ты хочешь боксировать, давай боксировать. Я не занимаюсь этой ерундой. Оставь меня в покое, потому что я мог бы это вытащить», — сказал Уайт Daily Star, показывая электрошокер.

Молодой соперник этого просто так не оставил и позже напал на Уайта, правда, снова об этом пожалел. Suede the Plug просто еще раз толкнул Чарльстона, а тот в ответ достал складной нож и ударил врага в голову — повезло, что рукоятью, а не лезвием.

Макушка Suede the Plug истекала кровью, а поединок пришлось отменить. Тот случай, когда соперники не подрались, но шума подняли намного больше, чем в том случае, если бы поединок состоялся. В России на такое способны разве что Персидский Дагестанец и Шовхал Чурчаев — только методы у них другие.

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