В Элисте пройдет вечер бокса «Стремись и побеждай» с участием местных звезд. Что о нем нужно знать?

Вся важная информация о боксерском событии.

Вечером 20 декабря на «Ойрат-Арена» в Элисте состоится боксерский вечер «Стремись и побеждай», в событии которого встретятся калмыцкий бриллиант Чингиз Натыров и Армен Атаев из Кисловодска. Также в рамках этого события состоится фестиваль единоборств «Джамба Тайши».

31-летний Натыров пять раз становился чемпионом России среди студентов, один раз брал золото чемпионата России среди молодежи, а также бронзовую медаль чемпионата мира по боксу среди студентов. Профессиональный рекорд Чингиза — три победы и ни одного поражения, дважды он выигрывал досрочно.

Чингиз Натыров.

25-летний Армен Атаев два раза брал первенство вооруженных сил, становился победителем Спартакиады среди учащихся. Всего провел 14 профессиональных боев, в которых одержал восемь побед (четыре — досрочно), пять раз проиграл и один поединок свел вничью. Атаев занимает первую строчку в рейтинге боксеров России в весе до 57,2 кг.

Помимо главного боя, в рамках вечера бокса в Элисте пройдут и другие поединки. Представитель Калмыкии, 24-летний Богдан Ильзитинов из Элисты, встретится с Ашотом Геворгяном из Краснодара. Ильзитинов — мастер спорта по боксу, чемпион ЮФО и неоднократный призер чемпионата России. Также Богдан становился чемпионом России по боксу среди студентов в 2018 и 2019 годах и был участником студенческого ЧМ-2018.

Чингиз Натыров.

Другой местный боксер, 21-летний Данила Скворцов из села Садовое, проведет поединок с Мурадом Измайловым из Астрахани. Скворцов — мастер спорта по боксу, победитель всероссийских соревнований, призер международных соревнований в Болгарии. Кроме того, он неоднократно становился победителем соревнований по Республике Калмыкия.

Еще один представитель Калмыкии, 21-летний Эльдар Хараев из Элисты, сразится с астраханцем Тимуром Файзулдаевым. Хараев — двукратный чемпион ЮФО, чемпион первенства Вооруженных сил России, бронзовый призер Международного фестиваля университетского спорта, а также неоднократный победитель первенства Калмыкии и мастер спорта по боксу.