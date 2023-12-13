Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
UFC
Bellator
PFL
Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
Бокс

Сегодня, 18:30

В Элисте пройдет вечер бокса «Стремись и побеждай» с участием местных звезд. Что о нем нужно знать?

Отдел единоборств «СЭ»
Боксерский вечер «Стремись и побеждай» пройдет в Элисте.
Telegram Дзен
Вся важная информация о боксерском событии.

Вечером 20 декабря на «Ойрат-Арена» в Элисте состоится боксерский вечер «Стремись и побеждай», в событии которого встретятся калмыцкий бриллиант Чингиз Натыров и Армен Атаев из Кисловодска. Также в рамках этого события состоится фестиваль единоборств «Джамба Тайши».

31-летний Натыров пять раз становился чемпионом России среди студентов, один раз брал золото чемпионата России среди молодежи, а также бронзовую медаль чемпионата мира по боксу среди студентов. Профессиональный рекорд Чингиза — три победы и ни одного поражения, дважды он выигрывал досрочно.

Боксер Чингиз Натыров.
Чингиз Натыров.

25-летний Армен Атаев два раза брал первенство вооруженных сил, становился победителем Спартакиады среди учащихся. Всего провел 14 профессиональных боев, в которых одержал восемь побед (четыре — досрочно), пять раз проиграл и один поединок свел вничью. Атаев занимает первую строчку в рейтинге боксеров России в весе до 57,2 кг.

Помимо главного боя, в рамках вечера бокса в Элисте пройдут и другие поединки. Представитель Калмыкии, 24-летний Богдан Ильзитинов из Элисты, встретится с Ашотом Геворгяном из Краснодара. Ильзитинов — мастер спорта по боксу, чемпион ЮФО и неоднократный призер чемпионата России. Также Богдан становился чемпионом России по боксу среди студентов в 2018 и 2019 годах и был участником студенческого ЧМ-2018.

Боксер Чингиз Натыров.
Чингиз Натыров.

Другой местный боксер, 21-летний Данила Скворцов из села Садовое, проведет поединок с Мурадом Измайловым из Астрахани. Скворцов — мастер спорта по боксу, победитель всероссийских соревнований, призер международных соревнований в Болгарии. Кроме того, он неоднократно становился победителем соревнований по Республике Калмыкия.

Еще один представитель Калмыкии, 21-летний Эльдар Хараев из Элисты, сразится с астраханцем Тимуром Файзулдаевым. Хараев — двукратный чемпион ЮФО, чемпион первенства Вооруженных сил России, бронзовый призер Международного фестиваля университетского спорта, а также неоднократный победитель первенства Калмыкии и мастер спорта по боксу.

Реклама. Рекламодатель БУ ДО РК «РСШ по конному спорту и национальным видам спорта». ИНН 0814044430
12+.

Erid: LdtCK7D5V

Бокс
0
Бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
«Крамник прав: можно делать больше для выявления нечестных игроков». Интервью Непомнящего
Роналду забил в 2023 году 50 голов! Лучшая результативность за пять лет и огромные доходы
Москва приравняет взлет F-16 с баз в Польше, Румынии и Словакии к участию в конфликте
Контролер высадил ребенка из автобуса в холод у леса в Петербурге
В Москве впервые лишили гражданства РФ за совершение преступления
Посол Антонов назвал визит Зеленского в США пустым
Популярное видео
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Минаков: «Хочу прощальный бой с Харитоновым!»
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

«Как сказал — так сказал!» Поветкина захейтили за слова «слежу только за русскими», но он не собирается оправдываться