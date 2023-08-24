Призер Олимпиады сел на 15 лет за соучастие в жестоком убийстве. Жертву избили клюшкой, а затем подожгли гениталии

Другого бойца коварно подставили.

В последние годы в ММА переходят все больше представителей олимпийских видов спорта. Одним из первых вольников, которые попробовали себя в клетке, стал кубинец Алексис Вила. Борец завоевал бронзовую медаль в категории до 48 кг на Играх-1996 в Атланте, а спустя 11 лет дебютировал в смешанных единоборствах. В ММА Вила провел 22 боя и выиграл 15 из них. Кубинец выступал в таких серьезных промоушенах, как Bellator и WSOF (сейчас — PFL) и закончил карьеру в 2016-м, через пять лет после того, как стал соучастником страшного преступления.

В 2011 году судья Майами вынес приговор 48-летнему Виле за помощь в организации похищения и кровожадного убийства с пытками. По словам прокуроров, преступление боец вместе с сообщниками совершил по приказу богатого владельца сети супермаркетов Presidente Мануэля Марина. Вила помогал 63-летнему Роберто Исааку, его приговорили к двум пожизненным заключениям.

Алексис Вила (слева) и Роберто Исаак.

Жертвой стал Камило Салазар, отец двоих детей, бизнесмен и декоратор интерьеров из престижного района Коконат-Гроув. По словам прокуроров, мотив убийства — давний роман Салазара с женой Мануэля Марина, Дженни Марин. Прокуроры утверждают, что Марин пришел в ярость, когда узнал об измене, и нанял Вилу, которому в свое время помог сбежать из Кубы.

Другой бывший профессиональный боец ММА, Ариэль Гандулла, сообщил, что его заставили помочь Исааку увести Салазара с улиц Майами обманным путем. Гандулла сказал, что Вила сыграл важную роль в организации похищения. «Я не сделал ничего, чтобы остановить похищение», — с тоской сказал Гандулла присяжным. 51-летний спортсмен выступил менее чем через два месяца после того, как согласился вернуться в Майами из Ванкувера, где он скрывался от правосудия в течение многих лет.

Мануэль Марин (слева) и Камило Салазар.

Гандулла дал показания против бывших приятелей по залу в Майами, Алексиса Вилы и Роберто Исаака. В рамках сделки о признании вины Гандулла согласился провести 36 месяцев в тюрьме за похищение. Прокуроры не верят, что он принимал участие в самом убийстве, но адвокаты защиты называли Гандуллу лжецом, дающим показания с целью добиться мягкого соглашения о признании вины.

Гандулла оказался втянутым в заговор незадолго до одного из своих боев в мае 2011 года. Он тренировался в клубе Young Tigers в Кендалле вместе с Вилой и Исааком, которые обсуждали «предложение о работе» от Марина в нескольких метрах от него, а затем предложили ему принять в этом участие. «Я думал, что это обычная работа, вроде работы в супермаркете», — говорил Гандулла. Позже Исаак звонил ему пару раз, так и не объяснив суть работы, и в конце концов попросил помочь обналичить чек. Они поехали в Коконат-Гроув, где Салазар жил со своей женой и новорожденным ребенком. Они припарковали взятый напрокат грузовик и, по признанию Исаака, наблюдали за распорядком дня Салазара в течение нескольких дней.

Позже сообщники поехали в офис жены Салазара, который отвозил туда их дочь. По словам Гандуллы, когда Салазар пошел к своему автомобилю, Исаак выпрыгнул из машины, надел на него пластиковые стяжки и посадил в грузовик, после чего передал Гандулле ключи от машины заложника и попросил бросить их в авто похищенного. Именно тогда Гандулла оставил отпечаток пальцев на машине Салазара, который и связал его с преступлением.

Затем сообщники поехали к дому Исаака в Винвуде, и оттуда вышел мужчина, который помог Исааку донести заложника в дом. Гандулла рассказал, что сидел в арендованном пикапе не менее двух часов и неоднократно звонил Виле, который готовился к бою в Вегасе. Когда Исаак все же признался Гандулле, что Салазара похитили, потому что «он был с женой другого мужчины», он добавил, что им просто нужно было его избить. «Я сказал: «Я не собираюсь этого делать. Он мне ничего не сделал», — рассказывал Гандулла.

Наконец, они поехали на север и доставили заложника Марину на складской район недалеко от Форт-Лодердейла. По словам Гандуллы, Исаак и Марин перенесли заложника во внедорожник, на заднем сиденье которого был пластиковый брезент. Когда Гандулла увидел брезент, он запаниковал и уехал, оставив Исаака с Марином. Возвращаясь в Майами, Гандулла в гневе позвонил Виле в Лас-Вегас и рассказал ему о произошедшем.

«Он сказал мне, что сожалеет о случившемся», — вспоминал Гандулла. — Он также сказал мне держать рот на замке, а если я не прикоснусь к Камило, то ничего не произойдет". Той же ночью Исаак появился в квартире Гандуллы, чтобы забрать арендованный грузовик. Исаак сказал, что если бы Гандулла не уехал раньше, Марин заплатил бы ему 20 тысяч долларов. Гандулла заметил, что от Исаака пахло бензином. Как он выяснил позже, Салазара избили и зарезали, а его труп был подожжен.

В 2012 году Гандулла вместе с женой и тремя детьми сбежал в Ванкувер. Он попросил там убежища, заявив, что боится банды Марина. Его жена открыла парикмахерскую. Он работал тренером студентов ММА и сварщиком. Но когда издания Vancouver Sun и Miami Herald опубликовали материалы о выдвинутом против него деле, жизнь мужчины изменилась, и вскоре он согласился сотрудничать. «Я потерял работу. Моя жизнь пошла под откос. Я хотел броситься под поезд».

Тело Салазара было найдено на грунтовой дороге в Эверглейдс во Флориде. Его жестоко избили клюшкой для гольфа, перерезали горло и подожгли гениталии. Прокуроры полагались на подробные записи телефонных разговоров, согласно которым Исаак и Марин находились на месте убийства, а Вила сидел на телефоне в Лас-Вегасе, где он готовился к бою.

Приговоры для Вилы и Исаака не стали неожиданными — каждый получил максимально допустимую законом меру. Марин же сразу после преступления сбежал, но в 2018 году был пойман в Испании. Ему предъявили обвинение в убийстве второй степени, но присяжные признали его виновным по менее серьезному обвинению в непредумышленном убийстве. Марину все еще грозит пожизненное заключение за похищение Салазара. Отец жертвы сообщил NBC6, что семья испытала облегчение, услышав приговор, и была благодарна, что полиция добилась справедливости после столь долгого времени.

Олимпийский медалист Вила попал в тюрьму не впервые. В 2004 году он был арестован после того, как его автомобиль Lincoln Navigator врезался в терминал аэропорта Форт-Лодердейла. За это происшествие кубинец отсидел три года. Несмотря на склонность борца к нарушению закона, находятся те, кто его поддерживает.

Хорхе Масвидаль в футболке с надписью #FreeAlexisVila. Фото Соцсети

В 2021 году во время турнира UFC 261 Хорхе Масвидаль появился на арене в Джексонвилле в футболке с надписью #FreeAlexisVila — Масвидаль тренировался с Вилой и Гандуллой в Young Tiger. Никто олимпийца, конечно, не освободил — если он не выйдет по УДО, ему придется отсидеть еще 11 лет.