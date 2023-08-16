Российские юниоры завоевали шесть наград на турнире по вольной борьбе на чемпионате мира

Российские борцы, выступающие в вольном стиле, завоевали шесть наград на чемпионате мира среди юниоров U-20.

Обладателем единственной золотой медали стал Ибрагим Кадиев (весовая категория до 79 кг), который в финале оказался сильнее Сагара Джаглана из Индии. Серебряные медали на счету Эльдара Ахмадудинова (до 61 кг) и Саид-Хасана Ахматова (до 125 кг). Бронзовые награды у Далгата Абдулкадырова (до 65 кг), Магомеда Байтукаева (до 70 кг) и Мустафагаджи Малачдибирова (до 92 кг).

Борцы выступали в спорткомплексе «Princess Sumaya Bint al-Hasan» в Аммане (Иордания). Представители России и Белоруссии принимают участие в турнире в статусе нейтральных атлетов.

Взрослый чемпионат мира по борьбе 2023 года пройдет с 16 по 24 сентября.