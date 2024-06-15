15-летний дзюдоист погиб в результате ДТП в Благовещенске

Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва Егор Кошевой погиб в ДТП с участием пешеходов в Благовещенске, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство по физической культуре и спорту Амурской области.

Трагедия произошла в пятницу, 14 июня. Предварительно установлено, что 59-летний водитель не справился с управлением и на высокой скорости сбил пешеходов, которые шли по тротуару. В результате аварии на месте погибли женщина и двое подростков. Еще шестеро человек были госпитализированы, позже двое из них скончались в больнице (мужчина 50 лет и ребенок 15 лет).

15-летний Кошевой занимался в отделении дзюдо под руководством Михаила Щербаня. За это время он получил 2-й спортивный разряд.

Отмечается, что водитель легкового автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него возбуждено уголовное дело. В субботу суд заключил мужчину под стражу на два месяца.