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Сегодня, 11:10

15-летний дзюдоист погиб в результате ДТП в Благовещенске

Алина Савинова
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Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва Егор Кошевой погиб в ДТП с участием пешеходов в Благовещенске, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство по физической культуре и спорту Амурской области.

Трагедия произошла в пятницу, 14 июня. Предварительно установлено, что 59-летний водитель не справился с управлением и на высокой скорости сбил пешеходов, которые шли по тротуару. В результате аварии на месте погибли женщина и двое подростков. Еще шестеро человек были госпитализированы, позже двое из них скончались в больнице (мужчина 50 лет и ребенок 15 лет).

15-летний Кошевой занимался в отделении дзюдо под руководством Михаила Щербаня. За это время он получил 2-й спортивный разряд.

Отмечается, что водитель легкового автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него возбуждено уголовное дело. В субботу суд заключил мужчину под стражу на два месяца.

Источник: РИА Новости
Дзюдо
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