Адамян: «Бронза турнира Большого шлема в Париже для меня стала утешительным призом»

Чемпион мира по дзюдо Арман Адамян высказался о завоевании бронзовой медали турнира Большого шлема в Париже в весовой категории до 100 кг.

В финале 27-летний россиянин победил португальца Жорже Фонсеку

«Бронза для меня стала утешительным призом за этот день, которым я недоволен. Но я рад, что выиграл в малом финале у Фонсеки, это титулованный спортсмен. Я в последний раз ему проиграл, и это был принципиальный момент. Вот этой схваткой я доволен. Всем остальным — нет», — цитирует Адамяна ТАСС.

В 2023 году российский дзюдоист завоевал золото чемпионата мира в Дохе. В 2019 году он стал победителем Европейских игр Минске. Также на счету Адамяна золото и серебро чемпионатов Европы.