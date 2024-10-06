Батчаев назвал секрет победы в финале первенства мира среди юниоров

Победитель первенства мира среди юниоров российский дзюдоист Денис Батчаев считает, что смог выиграть золотую медаль благодаря ценным советам призера Олимпийских игр Тамерлана Башаева и чемпиона мира Инала Тасоева.

«Тот проигрыш на прошлогоднем юниорском первенстве мира добавил мне мотивации, я многое изменил и благодаря советам Инала Тасоева и Тамерлана Башаева понял, что для победы одних тренировок недостаточно. Я сделал упор на дисциплину — вовремя ложился спать, правильно питался и очень много работал.

В финале Арсен был нисколько не слабее, но это просто не его день был. Очень хотелось, чтобы он был сегодня на пьедестале. Не проходило ни старта с участием Инала или Тамерлана, чтобы они не были в призах. Пусть эта тенденция сохранится», — цитирует ТАСС Батчаева.

Российские дзюдоисты завоевали четыре медали на турнире — золотую, серебряную и две бронзовые.