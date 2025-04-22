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Дзюдо

22 апреля, 21:30

Денисов заявил, какой результат будет считать достойным на ЧЕ-2025 по дзюдо

Камила Абдурахманова
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Спортивный директор российской команды по дзюдо Кирилл Денисов сообщил, что две золотые награды стартующего в Черногории чемпионата Европы по дзюдо станут достойным результатом для команды.

«Несмотря на то что чемпионат Европы проходит после Олимпийских игр, все лидеры приехали в Черногорию в оптимальных составах, включая чемпионов и призеров Олимпийских игр, поэтому турнир обещает быть очень интересным. Если на таком сильном турнире мы сможем взять два золота, это будет очень достойным результатом.

Давно у нас не было возможности участвовать в командных соревнованиях, — отметил Денисов. — Если команда справится с волнением в личном турнире и избежит травм, мы будем одними из фаворитов этого турнира. Сборная с большим позитивом встретила новость о нашем участии, они видят результат работы Федерации дзюдо России, ведь мы одни из первых вернулись на международную арену. Следующий шаг — это флаг и гимн, и, надеюсь, что и здесь мы будем в числе первых», — рассказал Денисов ТАСС.

С 23 по 27 апреля в Подгорице состоится чемпионат Европы по дзюдо. Российская команда примет участие в турнире под флагом Международной федерации дзюдо.

Источник: ТАСС
Дзюдо
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