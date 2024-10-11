Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Другие единоборства
Борьба вольная
Борьба греко-римская
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Каратэ
Сумо
Кикбоксинг
Реслинг
Главная
Бокс/ММА
Дзюдо

Сегодня, 20:50

Дзюдоист Чопанов рассказал, что был уверен в своей победе на турнире Большого шлема

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Дзюдоист Мурад Чопанов заявил, что был уверен в своей победе на турнире Большого шлема в Абу-Даби, несмотря на первый пропущенный прием соперника из Франции.

В пятницу, 11 октября, Чопанов «иппоном» выиграл у француза Даики Буба в финале весовой категории до 66 кг.

«Я сегодня в хорошей форме был и выкладывался по полной. Что касается француза, то это новый для меня соперник, но, как оказалось, стиль борьбы у нас похожий, поэтому бороться было интересно. Ощущал с самого начала схватки, что я посильнее физически, но атаку пропустил. Тем не менее уверенности не терял, знал, что отыграю», — приводит слова Чопанова ТАСС.

Источник: ТАСС
Дзюдо

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Дзюдо: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Ким Чен Ын приехал на празднование 79-летия ТПК на подаренном Путиным Aurus
Бывшую телеведущую Лазареву объявили в международный розыск
Пловец Евгений Рылов заявил, что хочет выступать под флагом России
Сборная России проведет открытую тренировку в Москве
К чему приведет противостояние Орбана с политиками Евросоюза. Разбор
К команде Карпина в самый неожиданный момент нагрянул допинг-контроль
Сегодня
Вчера
Неделя