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5 ноября, 23:58

Дзюдоист Каниковский рассказал, что бронза чемпионата Европы вызывает у него грусть

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский дзюдоист Матвей Каниковский прокомментировал третье место на чемпионате Европы в весовой категории до 100 кг. В поединке за бронзовую медаль он победил швейцарца Даниэля Айха.

«Я тренировался, чтобы выигрывать золото, поэтому третье место у меня вызывает только грустные эмоции. Борьба у меня была просто отвратительная, значит, буду менять подход к тренировочному процессу. Приедем, обсудим с тренерами все пробелы и будем работать дальше», — приводит слова Каниковского ТАСС.

21-летний Каниковский является чемпионом России 2022 года и двукратным победителем этапов Большого шлема (2022, 2023).

Всего россияне на чемпионате Европы завоевали пять медалей (золото, серебро и три бронзы). Турнир в Монпелье проходил с 3 по 5 ноября. Россияне выступали в нейтральном статусе.

Источник: ТАСС
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