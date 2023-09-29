Дзюдоист Карапетян считает, что ошибки на чемпионатах России многому учат

Бронзовый призер чемпионата России 2023 года в весовой категории до 81 кг Давид Карапетян считает, что опыт, который дзюдоисты получают на чемпионатах России, имеет большую ценность, чем золотые медали.

«Хотелось бы, конечно, завоевать первое место, но результатом доволен. Несмотря на поражение, вижу, что стал более опытным, борьба стала гораздо грамотнее. Чемпионат России — это не тот турнир, к которому я готовлюсь всю жизнь. Поэтому ошибки, которые получаю на таких турнирах, многому учат, и это гораздо ценнее, чем золотая медаль», — приводит слова Карапетяна ТАСС.

Чемпионат России по дзюдо проходит в Кемерове с 27 сентября по 1 октября. В соревнованиях принимают участие свыше 500 спортсменов из 59 регионов страны.