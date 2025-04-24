Дзюдоист Лаврентьев рассказал, что мотивировал себя просмотром роликов с участием Овечкина

Российский дзюдоист Данил Лаврентьев, ставший чемпионом Европы в весовой категории до 73 кг, готовился к турниру с помощью мотивирующих роликов со спортсменами. Среди них были ролики с участием Александра Овечкина, форварда «Вашингтона».

«Надеюсь, что своим золотом я открою золотой счет нашей команды, и в ближайшие дни наши ребята тоже будут брать медали. Хочу поучаствовать и в командном турнире, максимально помочь. Перед схватками сегодня слушал музыку и смотрел мотивирующие ролики с сильными людьми, спортсменами. В их числе был Овечкин и его победный танец после рекорда, это помогает отвлечься», — рассказал Лаврентьев ТАСС.

На чемпионате Европы в Подгорице (Черногория) российский дзюдоист Данил Лаврентьев завоевал золото в финале, победив итальянца Мануэля Ломбардо. Это первая золотая медаль Лаврентьева на континентальном первенстве. В прошлом году на чемпионате Европы в Загребе он стал серебряным призером.