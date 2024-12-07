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Сегодня, 15:08

Дзюдоисты Лаврентьев и Блиев завоевали бронзу на турнире Большого шлема

Камила Абдурахманова
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Российские дзюдоисты Данил Лаврентьев и Аюб Блиев завоевали бронзовые медали на турнире Большого шлема в Токио.

В субботу Лаврентьев, выступающий в категории до 73 килограммов, победил в поединке за бронзовую медаль представителя Таджикистана Абубакра Шерова. Блиев, участвующий в соревнованиях в категории до 60 кг, занял третье место, одержав победу над бразильцем Мишелем Аугусто.

Решением исполнительного комитета Международной федерации дзюдо (IJF) россияне и белорусы могут участвовать в соревнованиях только в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов.

Источник: РИА Новости
Дзюдо
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