Эцио Гамба покинул пост генерального менеджера сборной России по дзюдо

Президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик рассказал, что Эцио Гамба покинул пост генерального менеджера сборной России.

«У нас будет серьезно обновлен тренерский состав. Генеральный менеджер Эцио Гамба, который, безусловно, заложил базу для сегодняшних успешных выступлений, сообщил о том, что продолжит карьеру в Италии. Там не за горами выборы президента федерации, и он один из кандидатов. Мы надеемся, что у него все получится и у нас будет еще один близкий человек за рубежом. Жизнь идет дальше, мы ему очень признательны и благодарны», — приводит слова Соловейчика ТАСС.

65-летний Гамба с 2013 года работал генменеджером сборной России, до этого с 2008 года он был главным тренером национальной команды. Под его руководством сборная впервые в истории завоевала золотые медали Олимпиады.