Глава Федерации дзюдо Лихтенштейна назвал блестящей идею создания континентальной лиги

Президент Федерации дзюдо Лихтенштейна Иван Кауфман поделился мнением об идее создания континентальной лиги дзюдо.

«Я думаю, Континентальная лига дзюдо — это блестящая идея, подобных соревнований, в которых участвуют клубы из разных стран, нет. Это здорово, — рассказал Кауфман. — В суперфинале меня впечатлил Тимур Арбузов из «Локомотива» — высокого международного уровня дзюдоист. А что касается команд, то моими фаворитами были дзюдоисты «Ахмата»», — цитирует Кауфмана ТАСС.

Второй сезон лиги проходил в Москве и завершился победой команды «Урал — Западная Сибирь». Второе место заняли дзюдоисты петербургского «Турбостроителя», третьими стали команды «Ахмат» (Грозный) и «Локомотив-Гринхилл» (Нальчик).