Главный тренер сборной России по дзюдо Макаров считает, что турнир «Большого шлема» в Париже поможет адаптации к новым правилам

Главный тренер сборной России по дзюдо Виталий Макаров считает, что турнир «Большого шлема» в Париже станет знаковым с точки зрения адаптации спортсменов, судей и болельщиков к новым правилам, которые Международная федерация дзюдо тестирует с начала года.

На соревнованиях выступят более 250 дзюдоистов из 42 стран, в том числе 7 россиян, среди которых чемпионы мира Инал Тасоев (свыше 100 кг) и Арман Адамян (до 100 кг), двукратный чемпион Европы и призер турнира Мировой серии Михаил Игольников (до 90 кг), трехкратный победитель турниров Мировой серии Мурад Чопанов (до 66 кг).

«Большой шлем» в Париже — это один из самых значимых стартов в календаре, недаром в дзюдо его называют неофициальным чемпионатом мира. Каждый мечтает иметь в своей копилке наград медали этого турнира, готовятся к нему по-особенному. Но этот старт станет для мира дзюдо по-своему знаковым, ведь это первые крупные соревнования года по обновленным правилам. В этой связи интересно все — от работы судей, адаптации спортсменов до реакции зрителей.

Нововведения уже были опробованы с начала года на нескольких турнирах, и к этому вопросу мы подошли достаточно серьезно. Семинар по новым правилам для команд на сборе в Сириусе провела судейская комиссия Федерации дзюдо России во главе с ведущим экспертом Евгением Кулдиным», — сказал Макаров ТАСС.

Турнир пройдет 1-2 февраля, это первый в текущем году старт в рамках Мирового тура.