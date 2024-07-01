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Дзюдо

Сегодня, 10:05

Губернатор Текслер рассказал, что дзюдо стало одной из визитных карточек Челябинска

Виктория Кравченко
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что дзюдо стало одной из визитных карточек Челябинска, этому виду спорта в регионе продолжат уделять приоритетное внимание.

Представители шести стран стали обладателями медалей международного турнира по дзюдо Russian Judo Tour, завершившегося в воскресенье в Челябинске.

«За последние годы дзюдо стало одной из визитных карточек Челябинской области. Воспитанники южноуральской школы регулярно поднимаются на пьедесталы почета по всему миру, начиная с юношеских соревнований и заканчивая турнирами мастеров. Это стало возможным благодаря консолидированной работе правительства региона, Федерации дзюдо России и местных энтузиастов этого прекрасного единоборства», — цитирует Такслера ТАСС.

Проект Russian Judo Tour начался в 2022 году. Цель турнира — поддержка отечественных дзюдоистов и повышение интереса к профессиональному дзюдо в России.

Источник: https://tass.ru/sport/21242227
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Представители 13 стран выступят на этапе Russian Judo Tour в Челябинске