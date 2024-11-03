Клуб «Урал — Западная Сибирь» — чемпионы Континентальной лиги дзюдо

Настоящим зрелищем — со светом, музыкой, невероятными видеороликами с представлением атлетов, перевоплощающихся на экране в героев мультфильмов манга, переполненными трибунами и, конечно же, с фантастической по накалу борьбой на татами — стал Суперфинал Континентальной лиги дзюдо, прошедший в «невыходную» субботу, 2 ноября, на волейбольной арене «Динамо».

Лучшим и сильнейшим клубом международного турнира с призовым фондом 12 миллионов 600 тысяч рублей в результате острейшего соперничества стал «Урал — Западная Сибирь» из Екатеринбурга, обыгравший в главном матче дня со счетом 4:1 представителей «Турбостроителя» из Санкт-Петербурга. Главный трофей чемпионам на сцене вручил генеральный директор букмекерской компании Fonbet — титульного спонсора российских состязаний — Сергей Анохин.

В решающем состязании в Москве приняли участие восемь лучших команд, завоевавших это право в борьбе в четырех дивизионах — «Динамо», «Кавказ», «Восток» и «Центр», состоявшихся летом и осенью этого года в Москве, Майкопе, Тюмени и Люберцах.

Прошлогодние победители — грозненский «Ахмат» и серебряный медалист — екатеринбургский «УЗС» выходили на татами в столице 2 ноября главными претендентами на трофей.

Чеченские дзюдоисты в четвертьфинале не без труда обыграли москвичей из «Самбо-70» — при счете 2:2 решающий балл в пятой схватке с Шамилем Гаджиевым завоевал мощным броском Мансур Лорсанов. Но в полуфинале дзюдоисты из Северной столицы дали серьезный отпор чемпионам-2023. До этого «Турбостроители» прошли в четвертьфинале динамовцев из Уфы — 3:2. Вновь на высоте был чемпион России Иван Черных (66 кг) и супертяж Антон Кривобоков, молниеносной подсечкой обрушивший на татами Дениса Коротаева, а в принципиальной пятой схватке лучшим был Ихван Эдилсултанов (90 кг), с преимуществом в «ваза-ари» победивший Артема Устемирова — 3:2.

Тот же Черных задал победный тон питерскому «Турбостроителю» и в борьбе за путевку в финал с «Ахматом», одержав великолепную победу над Изнауром Сааевым в первой схватке. Азамат Кабисов (73 кг) закрепил преимущество, очень тонко переиграв Аюба Хажалиева, а победную точку поставил Егор Андони (90 кг), взяв верх над Мансуром Лорсановым — 3:1.

Клуб «Урал - Западная Сибирь» в четвертьфинале разобрался с крепкой командой «Женыс» из Казахстана, составленной из дзюдоистов, «отмечавшихся» наградами не только на чемпионатах Азии, но и на мировых татами. Болевым выиграл первый балл Валерий Ендовицкий (свыше 90 кг), Левон Тумасянц (66 кг) укрепил преимущество, а сделал его победным Зелим Цкаев (81 кг) — 3:1.

Суперфинал Континентальной лиги дзюдо.

В полуфинальном соперничестве атлеты «УЗС» сошлись с бронзовыми медалистами Лиги-2023 железнодорожниками из Нальчика, чьи болельщицы в этот день могли получить приз за самую громкую и дружную поддержку команды. И в этом матче борьба была равной и обладателя места в финале определяли участники последней пятой встречи — призер чемпионата Европы Валерий Ендовицкий («УЗС») и чемпион России Владимир Якушев («Локомотив»). Эта встреча в итоге стала настоящим украшением состязаний — оба супертяжа за отведенные на поединок минуты подарили болельщикам своих команд весь спектр эмоций. Сначала Якушев поймал Ендовицкого на ошибке и накрыл «осаекоми», которое смог удержать чуть больше десяти секунд, заработав «ваза-ари», а следом уже Валерий отыграл оценку и прихватил Дмитрия в партере. 3:2 и путевка в финальную встречу с «Турбостроителем» у команды «Урал — Западная Сибирь».

После вызывающего мурашки по телу исполнения гимна России Большим детским хором имени Виктора Попова на сцену силами олимпийского медалиста Тамерлана Башаева и юного челябинского дзюдоиста — героя проморолика КЛД, был доставлен главный трофей — красивый кубок чемпионов, и зрители переключили свое внимание на татами, где поймавшие победный драйв спортсмены из Екатеринбурга добивались одной победы за другой, приближая момент триумфа. В «голден скоре» технично обыграл Кабисова Данил Лаврентьев (73 кг), а в следующей встрече Зелим Цкаев также в дополнительном периоде добился «ваза-ари» в борьбе с Алишером Катамардовым (81 кг).

Третья схватка матча повторила финал категории 90 кг недавнего чемпионата России в Сириусе — в ней вновь сошлись золотой медалист Эльдар Аллахвердиев и серебряный — Ихван Эдилсултанов, и вновь победителем из этой борьбы вышел Аллахвердиев, удвоивший баланс побед в личных встречах и сделавший свой клуб «УЗС» досрочным победителем Суперфинала. Ендовицкий в четвертом противостоянии победил Кривобокова, а блиставший на московском татами весь день Иван Черных (66 кг) смог размочить счет, победив в последнем поединке дня Левона Тумасянца — 4:1.

Клуб «Урал — Западная Сибирь».

Итак, клуб «Урал — Западная Сибирь» — чемпионы Лиги-2024, «Турбостроитель» — серебряный медалист, а бронзовыми призерами стали команды «Локомотив» из Нальчика и «Ахмат» из Грозного.

Валерий Ендовицкий в этот день получил из рук Сергея Анохина специальный приз «Герой дня», а Антон Кривобоков — «Иппон дня».

После столь яркого спортивного действа, специальной программы с интерактивными площадками, конкурсами и фотозонами болельщиков ждал еще один большой подарок — гостями развлекательной программы Суперфинала Континентальной лиги дзюдо стала популярная музыкальная группа GAYAZOV$ BROTHER$, исполнившая свои звездные хиты.

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