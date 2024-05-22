Тренер сборной России: «Арбузова можно назвать сенсацией чемпионата мира»

Старший тренер сборной России Константин Философенко считает российского дзюдоиста Тимура Арбузова главной сенсацией чемпионата мира. 20-летний спортсмен завоевал серебро чемпионата мира в весовой категории до 81 кг.

«Конечно, Тимура можно назвать сенсацией турнира, человеку 20 лет в этом году исполнилось, и какую борьбу отличную показал — чемпионскую. В финале, считаю, травма и две перевязки соперника сбили темп борьбы, я думаю, что, если бы этих пауз не было, он бы дожал и все-таки выиграл у него — он был готов быть чемпионом. Прошел первого номера рейтинга [бельгийца Маттиаса] Кассе — он был готов быть первым — поработал, исправил все свои ошибки. Молодец», — цитирует ТАСС Философенко.

Чемпионат мира завершится 23 мая. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.