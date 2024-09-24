Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Другие единоборства
Борьба вольная
Борьба греко-римская
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Каратэ
Сумо
Кикбоксинг
Реслинг
Главная
Бокс/ММА
Дзюдо

Сегодня, 09:30

Майдов считает, что футбол и теннис в сто раз популярнее дзюдо

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Сербский дзюдоист Неманья Майдов в интервью «СЭ» высказался о футболистах, которые крестятся перед матчами.

«В других видах спорта, которые в сто раз популярнее, есть великие чемпионы, такие как Роналду и Джокович. Они выходят на поле и крестятся. Это же не является проблемой или провокацией. У меня нет точной информации, но я думаю, что дзюдо — единственный в мире вид спорта, где это запрещено. Я хочу призвать к переменам. Ведь Международная федерация дзюдо — очень хорошая организация. Но единственное, что меня беспокоит, — это запрет на крестное знамение. Это совсем не согласуется с моральными кодексами любого человека», — сказал Майдов «СЭ».

Ранее стало известно, что Международная федерация дзюдо (IJF) отстранила Майдова от соревнований на пять месяцев за то, что он перекрестился перед схваткой 1/8 финала турнира по дзюдо на Олимпиаде в Париже.

Олимпийские игры проходили в столице Франции с 26 июля по 11 августа. Всего на них было разыграно 329 комплектов медалей в 32 видах спорта. Победителем медального зачета стала сборная США.

Неманья Майдов. «Перекреститься — моя потребность. Я буду так делать всегда!» Интервью с сербским дзюдоистом, которого отстранили за крестное знамение на Олимпиаде

Неманья Майдов

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Дзюдо: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Советский футболист и тренер Виктор Ноздрин умер на поле во время матча
У СКА мощный новичок с тяжелым характером. От Деанджело избавлялись за драку с русским вратарем
Разгромившего могилу Маслякова вандала увезли в психиатрическую лечебницу
Запрет на ввоз продуктов из стран Запада привел к росту экономики России. И вот почему
Niletto появился в новой серии «Простоквашино»
Отец отравившейся полуфабрикатами семьи из Красноярского края дал показания СК
Сегодня
Вчера
Неделя