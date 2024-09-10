Обладательницы медалей Олимпиады в дзюдо примут участие в женском Евразийском форуме в Санкт-Петербурге

Призеры Олимпийских игр дзюдоистки Мадина Таймазова, Теа Донгузашвили, Любовь Брулетова и другие известные российские спортсменки примут участие в женском Евразийском форуме в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации дзюдо России (ФДР).

В рамках форума, который пройдет с 18 по 20 сентября, ФДР проведет встречу «Женское дзюдо: путь побед длиною в 40 лет».

«Встреча пройдет 18 сентября в Белом зале Таврического дворца, в ходе мероприятия наши именитые дзюдоистки поделятся уникальными историями побед, расскажут о том, чем наполнена их жизнь сегодня и какие планы они строят на будущее. В продолжении встречи в Екатерининском зале состоится торжественная церемония награждения легендарных спортсменок и новых звезд отечественного спорта», — цитирует ТАСС заявление пресс-службы.