Россиянин Башаев стал бронзовым призером чемпионата мира по дзюдо

Российский дзюдоист Тамерлан Башаев занял третье место на чемпионате мира в Абу-Даби.

В схватке за бронзу в весовой категории свыше 100 кг 28-летний россиянин победил чеха Лукаша Крпалека.

Башаев принес России третью медаль на турнире. Ранее серебро завоевал Тимур Арбузов (в весовой категории до 81 кг) и бронзу выиграла Мадина Таймазова (до 70 кг).

Чемпионат мира по дзюдо-2024 проходит с 19 по 24 мая. Всего в турнире принимают участие 675 спортсменов из 109 стран мира, из них — 355 мужчин и 320 женщин. Российские дзюдоисты выступают на мировом первенстве в нейтральном статусе.