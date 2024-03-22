Россиянин Черных победил в турнире «Большого шлема» по дзюдо в Тбилиси

Российский дзюдоист Иван Черных одержал победу в турнире «Большого шлема» в Тбилиси (Грузия).

В финальной схватке в весовой категории до 66 кг он одолел представителя Узбекистана Сардора Нуриллаева. Бронзовыми призерами стали Руслан Пашаев из Азербайджана и бразилец Виллиан Лима.

Турнир серии «Большого шлема» по дзюдо проходит с 22 по 24 марта. В соревнованиях принимают участие 550 спортсменов из 83 стран мира.

Российские дзюдоисты в настоящее время выступают в международных турнирах в нейтральном статусе.