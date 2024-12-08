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Сегодня, 15:40

Россиянин Каниковский завоевал золото на турнире «Большого шлема» по дзюдо

Владислав Маслов
Корреспондент
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Россиянин Матвей Каниковский завоевал золотую медаль на турнире «Большого шлема» по дзюдо в весовой категории до 100 кг. Об этом сообщает ТАСС.

Соревнования проходят в Токио. В финале Каниковский победил итальянца Дженнаро Пирелли. Бронзовые медали получили японец Араи Дота и канадец Кайл Рейес.

23-летний Каниковский — чемпион Европы-2024. На его счету 3 победы на турнирах «Большого шлема», а также три серебряные медали соревнований.

Турнир в Токио завершится 8 декабря. Россияне на нем выступают как представители Международной федерации дзюдо.

Источник: ТАСС
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