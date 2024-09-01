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Дзюдо

Сегодня, 21:04

Российские дзюдоисты больше не будут выступать с нашивками AIN

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Российские дзюдоисты больше не будут носить нашивки нейтральных спортсменов с надписью AIN. Они будут выступать под под эгидой Международной федерации дзюдо (IJF). Впервые с нашивками IJF российские кадеты выступили на первенстве мира в Лиме.

— Мы благодарны нашим коллегам из международной федерации, которые разделяют позицию, что спорт должен быть вне политики, он — оружие в борьбе за мир. В течение последних лет мы пользуемся поддержкой IJF.

Во время Олимпиады у нас состоялось совещание, где директорат IJF поддержал наше предложение: пока мы не вернемся к выступлениям под своим флагом, со своим гимном, а это, надеемся, будет очень скоро, на наспинных номерах наших дзюдоистов будет значиться аббревиатура международной федерации, — заявил глава Федерации бокса России Сергей Соловейчик ТАСС.

Российские дзюдоисты отказались ехать на Олимпиаду в Париже после того, как заявки 13 спортсменов были отклонены МОК без объяснения причин — среди забаненных оказались Мадина Таймазова, Инал Тасоев и другие спортсмены.

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