Российские дзюдоисты будут участвовать в первенстве мира в Португалии

Российские дзюдоисты выступят на первенстве мира среди спортсменов в возрасте до 21 года, которое пройдет с 4 по 7 октября в португальском Одивелаше — пригороде Лиссабона.

В соревнованиях планируется участие порядка 600 атлетов из более чем 70 стран.

«Отечественная сборная, имеющая успешные традиции в этой возрастной группе, будет представлена в Португалии четырьмя дзюдоистами и тремя дзюдоистками, которые выступят как нейтральные индивидуальные атлеты», — сообщили ТАСС в пресс-службе Федерации дзюдо России.

На турнире планируется участие порядка 600 атлетов из более чем 70 стран.

На этапе «Большого шлема» в Баку, который проходил с 22 по 24 сентября, российские дзюдоисты выиграли три золота, два серебра и две бронзы.

В апреле Международная федерация дзюдо (IJF) допустила к турнирам под своей эгидой спортсменов из России и Белоруссии. Россияне и белорусы участвуют в международных соревнованиях в нейтральном статусе.