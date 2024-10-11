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Сегодня, 17:30

Российские дзюдоисты Сааев и Гилязова выиграли турнир Большого шлема в Абу-Даби

Руслан Минаев
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Российский дзюдоист Изнаур Сааев стал победителем турнира Большого шлема по дзюдо в Абу-Даби.

В финальной схватке в весе до 60 кг он победил француза Седрика Револа. Бронзу выиграли Эмиель Яринг из Нидерландов и Даурен Сюкенов из Казахстана.

У женщин золото в весе до 48 кг выиграла россиянка Сабина Гилязова. В финале она победила сербскую дзюдоистку Андреа Стоядинову. Бронзовыми призерками стали Абиба Абужакынова из Казахстана и француженка Мелани Клеман-Легуа.

Российские спортсмены выступают под эгидой Международной федерации дзюдо (IJF). Турнир в ОАЭ завершится 13 октября.

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