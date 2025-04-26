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Сегодня, 21:20

Российские дзюдоисты стали победителями медального зачета чемпионата Европы

Алина Савинова
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Сборная России по дзюдо заняла первое место в медальном зачете чемпионата Европы-2025 в Подгорице.

По итогам четырех соревновательных дней россияне завоевали семь медалей: 3 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовую. Они выступали на турнире под флагом Международной федерации дзюдо (IJF).

На второй позиции в медальном зачете расположилась команда Франции (3-2-5). Тройку замкнули дзюдоисты из Грузии (2-2-0).

На чемпионате Европы по дзюдо в Загребе в 2024 году сборная России также показала лучший результат среди 47 команд. Тогда на счету россиян было 3 золота, серебро и бронза.

Дзюдо
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