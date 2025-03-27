Российские дзюдоисты Тасоев и Таймазова готовятся к чемпионату Европы 2025 года

Федерация дзюдо России (ФДР) объявила состав национальной сборной на чемпионат Европы, который пройдет 23-27 апреля 2025 года в Подгорице (Черногория). В команду вошли ведущие спортсмены, включая олимпийскую призерку Мадину Таймазову и чемпиона мира Инала Тасоева.

Мужская сборная России: Аюб Блиев (до 60 кг), Иван Черных, Мурад Чопанов (до 66 кг), Даниил Лаврентьев (до 73 кг), Тимур Арбузов (до 81 кг), Матвей Каниковский, Арман Адамян (до 100 кг), Инал Тасоев, Валерий Ендовицкий (свыше 100 кг).

Женская сборная России: Сабина Гилязова, Мария Воробьева (до 48 кг), Карина Ефимова (до 52 кг), Дарья Курбонмамадова, Ирина Зуева (до 57 кг), Камила Бадурова (до 63 кг), Мадина Таймазова (до 70 кг), Элис Старцева, Мария Иванова (свыше 78 кг).

Согласно решению Международной федерации дзюдо (IJF), российские и белорусские спортсмены смогут выступать только в статусе индивидуальных нейтральных участников.

В 2025 году российские дзюдоисты также планируют выступить на этапах Кубка мира и других турнирах под эгидой IJF.